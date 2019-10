O kandidátoch na predsedu a podpredsedu regulačného úradu vláda nerokovala

Érsek navrhuje na predsedu úradu Helexu, súčasného šéfa Slovenskej pošty.

2. okt 2019 o 17:18 SITA

BRATISLAVA. O kandidátoch na predsedu a podpredsedu Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (regulačný úrad) vláda v stredu nerokovala. Oba návrhy podľa portálu vlády boli z programu jej zasadnutia vypustené.

Minister dopravy a výstavby Árpád Érsek (Most-Híd) na základe vyhláseného výberu kandidátov navrhol na voľbu predsedu regulačného úradu Petra Helexu (súčasný generálny riaditeľ Slovenskej pošty) a na vymenovanie za podpredsedu toho istého úradu Jána Fľaka, ktorý na tomto poste už pôsobí päť a pol roka.

Predsedovi regulačného úradu Vladimírovi Kešjarovi, ktorý je vo funkcii od roku 2014, uplynie šesťročný mandát. Predsedu úradu volí a odvoláva Národná rada Slovenskej republiky na návrh vlády, podpredsedu úradu vymenúva a odvoláva vláda na návrh ministra dopravy a výstavby.

Prihlásili sa dvaja uchádzači

Ako v stredu uviedol rezort dopravy pre agentúru SITA, výber kandidátov na predsedu a podpredsedu regulačného úradu sa uskutočnil na ministerstve 19. septembra. Do výberu kandidáta na šéfa úradu sa prihlásili dvaja uchádzači.

"Výber pozostával z písomnej časti a osobného pohovoru. Výberová komisia na základe výsledkov výberu kandidáta na predsedu úradu predložila ministrovi meno uchádzača Petra Helexu, ktorý splnil podmienky na výkon funkcie, úspešne absolvoval písomnú časť a osobný pohovor," poznamenalo ministerstvo dopravy.

Meno druhého uchádzača na post predsedu z dôvodu ochrany osobnosti a osobných údajov nemohlo zverejniť, keďže nemá predchádzajúci písomný súhlas dotknutej osoby.

Do výberu kandidáta na podpredsedu úradu sa prihlásil iba Ján Fľak, jeho meno po splnení podmienok na výkon funkcie a úspešnom absolvovaní pohovoru výberová komisia predložila ministrovi.

Helexa šéfuje Slovenskej pošte

Peter Helexa je generálnym riaditeľom Slovenskej pošty od júla 2018. Predtým pôsobil na Úrade podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu ako riaditeľ odboru stratégie informatizácie spoločnosti a medzinárodnej agendy (od mája 2017 do júna 2018), člen riadiaceho výboru Operačného programu Integrovaná infraštruktúra pre prioritnú os 7 Informatizácia spoločnosti a hlavný dátový kurátor.

V spoločnosti Slovak Telecom zastával rôzne manažérske posty (od marca 2002 do augusta 2014). V Slovenskej pošte bol už v minulosti riaditeľom úseku marketingu a korporátneho obchodu a podpredsedom predstavenstva (od júla 2014 do augusta 2015), v spoločnosti Swan Mobile bol riaditeľom divízie obchodu a marketingu mobilných služieb a člen predstavenstva (od septembra 2015 do mája 2017).

Ján Fľak je podpredsedom regulačného úradu od roku 2014, predtým pôsobil ako predseda Poštového regulačného úradu.