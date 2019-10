Sabatikal máme aj u nás. Ale nie bežne a nie pre každého

So sabatikalom netreba čakať na vyhorenie

Dlhodobé voľno z prác - či už zaplatené, alebo nie – je dobrým riešením pre ľudí, ktorí musia investovať v práci "zo seba", hovorí psychológ Dušan Ondrušek. Kritické chvíle prichádzajú po piatom roku na tom istom pracovisku.

Môže sabatikal pomôcť zabrániť vyhoreniu?

Áno, v ideálnom prípade by mal človek nastúpiť na sabatikal ešte pred vyhorením, pri prvých signáloch dlhodobého prepracovania. Signálom je aj pocit, že človek prežíva úplnú prázdnotu, že prácu začína robiť rutinne. To sa občas stáva v piaty, šiesty rok nepretržitej práce na tom istom mieste, ak práca neprináša nové podnety a stále sa opakuje. Všeobecne sa vie, že po nástupe do novej práce, asi rok trvá, kým sa človek zabehne. Druhý až piaty rok sú tie najvýkonnejšie roky, keď človek dosiahne vysoký štandard výkonnosti. Potom príde šiesty, siedmy rok a vidíme, že časť ľudí robí chyby z rutiny, prestáva ich to baviť. Časť z nich nemá dostatok energie na to, aby opakovala tie isté činnosti dokola. Toto sú signály toho, že by mali skúsiť niečo iné. Vtedy je dobré skúsiť prerušiť prácu a urobiť zmenu. Sú aj ľudia, ktorí robia pätnásť rokov tie isté činnosti, časť z nich naozaj končí vyhorením. Často až takým, že začnú nenávidieť svoju prácu a pracovisko a nie sú schopní ďalej pracovať. Z prepracovanosti a vyčerpania robia veľké lapsusy, ktoré následne ľutujú. Niekedy ich zradí organizmus, psychosomatika dáva najavo, že niečo nie je v poriadku, niektorí idú do ťažkej depresie, nechápu zmysel svojej práce.

Pre aké pozície je sabatikal vhodný?

Najčastejšie sa týka ľudí v tzv. pomáhajúcich profesiách, teda ľudí, ktorí pracujú s ľuďmi a musia investovať „zo seba“. Venovať sa vzťahom, zvládať dynamiku, náročné rozhodovania. Najviac náročné je to pre ľudí bez skutočnej možnosti meniť veci okolo seba. Týka sa to učiteľov, sociálnych pracovníkov, ak sa denne ocitajú v situáciách, ktoré sa takmer nedajú riešiť. Manažérov, ktorí nemajú dostatočný mandát rozhodovať za seba a opakovane sú nútení plniť pokyny, s ktorými sa nestotožňujú.

Ak má človek pocit, že ho práca nenapĺňa alebo už má rôzne problémy, čo by mal urobiť, aby nedospel do stavu vyhorenia?

Ak si človek môže organizovať prácu, mal by striedať rôzne činnosti. Nedopustiť sizyfovskú situáciu, keď každodenne tlačí pred sebou neubúdajúcu haldu povinností a nikdy si nevydýchne. Efektívny pracovník sa dokáže aj sám odmeniť za dokončené väčšie úlohy. Dopriať si dobrý pocit, potešenie, ´vypýtať si´ ocenenie aspoň v podobe zaregistrovania dobrého výsledku. Časť energie a pozornosti, ktorú človek venuje práci a starostlivosti o blízkych, by mal začať venovať aj sebe. Nemať pocity viny za to, že sa stará aj o seba. Časť ľudí je vysoko výkonných pri starostlivosti o rodinu alebo prácu, ale začne mať pocity viny, ak si má dopriať nejaký čas na seba alebo len tak – na ničnerobenie. Pritom bez záujmu o seba a bez občasného upratania aj v sebe sa nik nedokáže plnohodnotne venovať ani práci ani rodine. Mám dosť radikálny názor. Človek by nemal robiť prácu, ktorá ho dlhodobo vôbec nenapĺňa. Buď sa podarí nájsť nejaký dôvod, prečo ju robiť, alebo treba nájsť sebazáchovnú odvahu a vymeniť prácu bez zmyslu za činnosti, ktoré po čase prinášajú aj dobrý pocit.