Ak neprídu dodatočné zdroje, poisťovne pristúpia k reštrikčným opatreniam

Stále sa čaká, že systém bude tento rok dofinancovaný.

2. okt 2019 o 16:30 SITA

BRATISLAVA. Ak neprídu do rezortu zdravotníctva dodatočné zdroje, zdravotné poisťovne pristúpia k reštrikčným opatreniam smerom k liekom a liekovej politike. Asociácia nemocníc Slovenska (ANS) o tom informovala agentúru SITA po rokovaniach s poisťovňami.

"Pokiaľ štát nezabezpečí to, čo garantoval, že bude nedostatok finančných prostriedkov, tak Dôvera a Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) nám nie sú schopné dofinancovať tento rok," informoval prezident ANS Marián Petko.

Sociálny balíček aj rekreačné poukazy

Od oboch poisťovní má asociácia čiastočne vykrytý sociálny balíček, no nemá vykryté rekreačné poukazy, ktoré boli prijaté až po štátnom rozpočte a neboli plánované ani v rozpočte pre zdravotníctvo.



Ako uviedol prezident ANS, obe poisťovne stále nevedia, do akej miery sa budú musieť opatrenia robiť, keďže sa stále čaká, že systém bude tento rok dofinancovaný.

"Čo sa týka rokovania s Unionom, ANS má zabezpečené sociálne balíčky a rekreačné poukazy odhadom, pretože nikto presne nevie, aké percento zamestnancov ich využije. Aj zdravotná poisťovňa Union však informovala, že bez ďalších finančných prostriedkov v tomto roku budú musieť robiť opatrenia, nie však smerom k zmluvám ANS," informoval Petko.

Dofinancovanie

Asociácia potrebuje na tento rok dofinancovanie vo výške 10 miliónov eur. "O to sme menej schopní platiť za lieky, špeciálny materiál, za bežnú prevádzku nemocníc. Nemocnice nemôžu byť spravované tak, ako by mali, keby mali dostatok peňazí, čo v konečnom dôsledku vždy pocíti pacient," upozornil Petko.

ANS minulý týždeň rokovala o dofinancovaní so zdravotnými poisťovňami Dôvera a Union, rokovanie so VšZP prebehlo ešte predtým.



"Na poslednom rokovaní so zástupcami ANS sme informovali, že bez dofinancovania systému nebude možné zvýšenie úhrad za poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Dokonca bude potrebné pristúpiť k reštrikčným opatreniam najmä v oblasti liekov, zdravotníckych pomôcok a špeciálneho zdravotníckeho materiálu," konštatoval Matej Štepianský z Dôvery.

Ako uviedol, Dôvera finančne kryje legislatívne nároky nemocníc v oblasti miezd a sociálnych balíčkov. Otvorená však zostala otázka rekreačných poukazov, pri ktorých bude poisťovňa poznať ich skutočné čerpanie až na konci roka.



"Union zdravotná poisťovňa má v zmluvách zohľadnené všetky finančné požiadavky Asociácie nemocníc Slovenska na pokrytie zákonných nárokov na rok 2019, vrátane rekreačných poukazov a aj sociálnych balíčkov. Dlhodobo však upozorňujeme na nevyhnutnú potrebu dofinancovania zdravotníctva," informoval hovorca Union poisťovne Matej Neumann.



VšZP po rokovaní s ANS, ktoré sa konalo v polovici septembra, informovala, že "ANS v záujme lepšej identifikácie skutočných finančných potrieb deklarovala ochotu poskytnúť VšZP do konca septembra informácie o nákladoch, ktoré vznikli nemocniciam využívaním rekreačných poukazov najmä v letných mesiacoch".

Štátna poisťovňa tieto údaje zatiaľ k dispozícii nemá. "Ale keďže je len 2. október, tak sme si istí, že prísľub ANS platí a tieto údaje čoskoro získame," informovala VšZP.