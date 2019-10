Do zdravotníctva nepôjde 150 miliónov eur, tvrdí minister

Koľko pôjde na dofinancovanie minister nepovedal.

2. okt 2019 o 12:52 (aktualizované 2. okt 2019 o 13:42) TASR

BRATISLAVA. Suma, ktorá bude poskytnutá na dofinancovanie rezortu zdravotníctva, ešte nie je finálne určená.

"Môžem vám však povedať, že to nebude 150 miliónov eur a myslím si, že to nebude ani 100 miliónov," povedal po stredajšom rokovaní vlády minister financií Ladislav Kamenický (Smer).

O sume zatiaľ mlčí

Bližšie sumu nechcel predpovedať, odvolal sa na to, že musí vzísť z finálnej dohody medzi rezortom zdravotníctva a rezortom financií.

Zdôraznil však, že by chcel, aby druhé dofinancovanie v tomto roku bolo už posledným v tomto volebnom období.

Ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská (nominantka Smeru) potvrdila, že sa na sume potrebujú ešte s Kamenickým dohodnúť.

Podľa jej slov aj minister financií vníma potrebu rezort dofinancovať. Otázkou však stále ostáva, o akú sumu má ísť.

"Myslím si, že ministerstvo zdravotníctva je jeden rezort, ktorý sa naozaj snaží maximálne efektívne využívať verejné zdroje a maximálne šetriť toľko, koľko sa dá," uviedla.

Kalavská tvrdí, že ministerstvo si plní svoje záväzky, ktoré má v rámci efektívnosti a šetrenia.

"Obaja si uvedomujeme, že je potrebné dofinancovanie, na základe dát sa napokon dohodneme, o akú sumu pôjde," uviedla.

Kde sa dá ušetriť

Kalavská povedala, že šetriť sa dá napríklad centrálnymi nákupmi či verejným obstarávaním a výberovým konaním.

"Nemôže odo mňa niekto niečo chcieť, aby to bolo na úkor zdravia alebo komfortu pacienta, tak to určite nie. My sa maximálne snažíme, a možno aj preto, že dokážeme deklarovať najlepšiu vôľu aj výsledky v rámci efektivity, sú rokovania s pánom ministrom financií konštruktívne," mieni.

Rovnako prízvukovala, že aj naďalej sa bude snažiť vysvetľovať to, v čom spočíva reforma slovenských nemocníc, tzv. stratifikácia. "Stále verím, že zdravý rozum zvíťazí nad vlastnými egami a politikárčením," dodala.