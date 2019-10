Počet členov OPEC klesne, Ekvádor oznámil odchod z ropného kartelu

Juhoamerická krajina už nebude od 1. januára členom OPEC.

1. okt 2019 o 22:00 TASR

QUITO. Počet členov Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) od budúceho roka klesne.

Stane sa tak po tom, ako organizáciu opustí Ekvádor, ktorý svoje rozhodnutie oznámil v utorok.

Ekvádorské ministerstvo energetiky informovalo o tom, že juhoamerická krajina od 1. januára už nebude členom OPEC.

Ako dôvod uviedlo finančné problémy. Zároveň však poskytlo informáciu, že napriek odchodu z ropného kartelu "bude aj naďalej podporovať všetky kroky, ktorých cieľom je stabilizácia svetového trhu s ropou".

Ekvádor do OPEC vstúpil v roku 1972. O 20 rokov neskôr z organizácie vystúpil, pričom v roku 2007 sa k nej opätovne pripojil.

V rámci OPEC patrí k najmenším producentom. Podľa agentúry Bloomberg denne ťaží približne 530-tisíc barelov, objem produkcie by však mohol zvýšiť na 564-tisíc barelov denne, prípadne aj výraznejšie.

Pre Ekvádor by to znamenalo zvýšenie príjmov do štátneho rozpočtu. Už predtým niekoľkokrát prekročil povolený ťažobný limit v rámci programu o znižovaní produkcie.