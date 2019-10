Vláda by mala v stredu schváliť minimálnu mzdu na budúci rok vo výške 580 eur

Vláda môže schváliť aj inú ako ministrom práce navrhovanú výšku minimálnej mzdy.

1. okt 2019 o 16:30 SITA

BRATISLAVA. Sociálni partneri sa na výške minimálnej mzdy na rok 2020 nedohodli, a tak sumu budúcoročných najnižších hrubých zárobkov aj tento rok určí vláda.

Na stredajšie rokovanie vlády minister práce Ján Richter predloží vlastný návrh na zvýšenie hrubej minimálnej mzdy zo súčasných 520 eur na 580 eur, teda o 11,5 %.

Schváliť môžu aj inú sumu

Vláda však môže schváliť aj inú ako ministrom práce navrhovanú výšku minimálnej mzdy na rok 2020.

"Všetci sociálni partneri boli proti, zamestnávatelia chceli menej, odborári viac," povedal po minulotýždňovom rokovaní o minimálnej mzde na budúci rok minister práce Ján Richter.

Konfederácia odborových zväzov SR presadzovala zvýšenie najnižších hrubých zárobkov na 607,80 eura a zamestnávatelia žiadali minimálnu mzdu upraviť na 552,20 eura.

Čistý príjem

Minimálna mesačná mzda na Slovensku sa od začiatku tohto roka zvýšila zo 480 eur na 520 eur.

Najnižší hrubý zárobok za každú odpracovanú hodinu tak stúpol na 2,989 eura z pôvodných 2,759 eura.

Čistý príjem zamestnanca pracujúceho za minimálnu mzdu tak oproti vlaňajšku išiel nahor o 27,17 eura na 430,35 eura.



Odborári na podporu požiadavky minimálnej mzdy vo výške 607,80 eura plánujú v stredu uskutočniť pred Úradom vlády SR verejné zhromaždenie. Informoval o tom predseda OZ KOVO Emil Machyna.

"Chceme tlmočiť vláde, že jej držíme palce, aby rešpektovala aj požiadavky ľudí a brala do úvahy fakt, že ľudia musia byť na prvom mieste," povedal Machyna.

Vláda by podľa neho mala zvážiť, či by sa minimálna mzda od budúceho roka nemala zvýšiť o viac ako 60 eur.

Vývoj finančného trhu

Na pochode z Odborárskeho námestia smerom k Úradu vlády SR by sa podľa Machynu mali zúčastniť len odboroví funkcionári z celého Slovenska, ktorých by malo byť okolo 800.



Kabinet by mal zároveň v stredu vziať na vedomie Správu o stave a vývoji finančného trhu za prvý polrok 2019, ktorú predkladá guvernér Národnej banky Slovenska Peter Kažimír a rovnako aj Správu o hospodárení Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou za prvý polrok 2019, ktorú predkladá jeho predseda Tomáš Haško.