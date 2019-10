Robotizácia na Slovensku nastupuje rýchlejšie ako v Česku

V rámci robotizácie v Európe vedie Nemecko.

1. okt 2019 o 10:54 SITA

BRATISLAVA. Postupná automatizácia priemyselnej výroby dosiahla na Slovensku za vlaňajšok vyššie úrovne ako v susednej Českej republike.

Podľa najnovších údajov Medzinárodnej federácie robotiky pripadalo na Slovensku na 10 tisíc zamestnancov v priemyselnej výrobe 151 robotov.

Vedie Nemecko

V susednej Českej republike to bolo za vlaňajšok zhruba 119 robotov na rovnaký počet zamestnancov, pričom celosvetový priemer je na úrovni 85 robotov.

"V rámci robotizácie v Európe vedie Nemecko, kde pribúda ročne o trikrát viac robotov v priemyselnej výrobe ako na Slovensku," informovala analytička Slovenskej sporiteľne Lenka Buchláková.



Problémom v prípade Slovenska podľa analytičky je, že existuje množstvo pracovných pozícií, ktoré roboty v najbližších rokoch úplne nahradia.

"Patríme medzi najohrozenejšie krajiny v tomto smere, nakoľko veľa pozícií v priemyselnom odvetví si v súčasnosti nevyžaduje takú prax a odbornosť, ktorú by do budúcna nevedeli nahradiť práve stroje," doplnila Buchláková.



Do úzadia sa podľa analytičky dostanú pracovníci na robotníckych pozíciách, pracovníci v call centrách alebo predavači či pokladníci v maloobchode a veľkoobchode, ktorých postupne nahrádzajú samoobslužné pokladne.

Medzinárodná federácia robotiky uvádza, že za posledných šesť rokov sa globálna výroba a predaj priemyselných robotov zvýšili o 114 %.

Do roku 2021 sa očakáva, že by trh s robotmi mal každoročne vzrásť o 14 %, čím by výroba mala dosiahnuť 600 tisíc robotov vyrobených ročne. Na začiatku milénia sa ich ročne vyrobilo okolo 80 tisíc.



Automobilový priemysel patrí k odvetviam s najväčším zavádzaním robotov do výroby, vlani s podielom 33 % na celkovej dodávke robotov.

Dôvodom podľa analytičky je, že výroba osobných automobilov sa za posledných desať rokov stala čoraz zložitejšou.

Automatizačné riešenia

Podstatná časť výrobných procesov si v súčasnosti vyžaduje automatizačné riešenia využívajúce roboty.

Ide najmä o výrobcov hybridných a elektrických automobilov, ktorí zažívajú silnejší dopyt, ale rovnako aj tradiční výrobcovia automobilov musia meniť výrobu.

"Výzva na splnenie cieľov v oblasti klímy do roku 2030 bude okrem toho nakoniec vyžadovať, aby väčšia časť nových automobilov bola vozidlami s nízkymi a nulovými emisiami, čo si vyžaduje aj postupné zavádzanie automatizácie," uviedla Buchláková.



V budúcnosti budú výrobcovia automobilov investovať aj do aplikácií pri konečných montážnych a dokončovacích prácach. Medzinárodná federácia robotiky uvádza, že dodávatelia automobilových súčiastok, z ktorých veľký počet sú malé a stredné podniky, sa v plnej miere automatizujú pomalšie.

No dá sa podľa analytičky očakávať, že sa to zmení, pretože roboti sa stanú menšími, prispôsobivejšími, ľahšie programovateľnými a menej finančne náročnými.