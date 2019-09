Agentúra Moody's ocenila rast slovenskej ekonomiky

Rating Slovenska zostáva nezmenený na úrovni A2.

27. sep 2019 o 22:48 TASR

BRATISLAVA. Rating Slovenska zostáva nezmenený na úrovni A2. Potvrdila to agentúra Moody"s, ktorá v piatok zverejnila informáciu o ratingu SR so stabilným výhľadom. Médiá o tom informoval tlačový odbor Ministerstva financií (MF).

Po júlovej správe S&P je Moody"s ďalšou ratingovou agentúrou, ktorá zverejnila svoje hodnotenie. Agentúra očakáva, že pomer dlhu k HDP bude mať aj naďalej klesajúcu tendenciu.

Ocenili rast HDP

Základom pre solídne hodnotenie krajiny je aj dlhodobá udržateľnosť verejných financií.

Pridelenie hodnoty A2 tiež pozitívne ovplyvnili vládou nastavené fiškálne kritériá.

V tomto roku očakáva zníženie vládneho dlhu tesne nad úroveň 48 % a v budúcom roku jeho ďalšie zníženie na 47,5 %, čo je výrazne pod hodnotou takmer 55 % HDP z roku 2013.

Medzi silné stránky Slovenska patrí podľa ratingovej agentúry aj dobrý rast HPD, ktorý v rokoch 2015 - 2018 dosahoval ročne úroveň v priemere 3,6 %, čo malo pozitívny vplyv na trvalom zvyšovaní príjmov obyvateľstva.

Na druhej strane agentúra upozorňuje na pokles čistého exportu v druhom štvrťroku 2019, ktorý bol spôsobený spomaľovaním nemeckej ekonomiky.

Rast Nemecka klesol až na úroveň 0,5 %, zatiaľ čo slovenská ekonomika by podľa aktuálnych čísel makroekonomickej prognózy z dielne ministerstva financií mala v tomto roku rásť tempom až 2,4 %.

Udržateľnosť populácie

Ďalšie riziká súvisia podľa správy agentúry s dôchodkovou reformou, nepriaznivým demografickým vývojom z dôvodu postupného starnutia slovenskej populácie a výdavkami na zdravotníctvo, ktoré vplývajú na dlhodobú udržateľnosť verejných financií.

S obmedzením veku odchodu do dôchodku totiž budú výdavky na dôchodky stále viac prispievať k fiškálnym tlakom.

Obmedzujúcim faktorom ostáva aj miera otvorenosti slovenskej ekonomiky, ktorá je citlivá na zmeny vonkajšieho prostredia.

"Ak by sa Slovensku podarilo zvýšiť potenciál ekonomiky, výraznejšie znížiť dlh verejnej správy, zvýšiť konkurencieschopnosť, mohlo by to v budúcnosti znamenať naše posunutie v ratingovej škále na hodnotenia A1," uzatvára MF SR.