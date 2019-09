IT firmy o ženy stoja. Chcú ich však hneď

Dievčatá tvoria zhruba desatinu študentov informačných technológií na slovenských vysokých školách. Občianske združenie Aj Ty v IT láka ženy do tohto výnosného biznisu už siedmy rok. Plán je, aby tvorili ženy v roku 2020 na univerzitách až tretinu študentov informatiky. Ako na to, vysvetľuje predsedníčka OZ Petra Kotuliaková.

Stále u nás pretrvávajú predsudky, že technika a informatika sa nehodia pre dievčatá?

Nedávno mi spomínala mama dievčaťa z osemročného gymnázia, že im v škole nainštalovali novú počítačovú učebňu. Keď prišli žiaci na hodinu, pedagóg im povedal: Fajn, chlapci pozapájajú počítače, spustia ich a dostanú jednotky. A dievčatá potom na tých počítačoch utrú prach. Keď sa s týmto stretávate odmalička, veľmi ťažko ich neskôr presvedčíte, že to nie je svet, ktorý by mal byť otvorený len pre mužov.

Prečo je také dôležité, aby bolo žien a dievčat vo svete informačných technológií viac?

Sú tu dva aspekty. Jeden je, že by ich malo byť viac kvôli diverzite, druhý je ten, že všetci potrebujeme základné IT vzdelanie. Trh práce sa bude vyvíjať tak, že základné technologické zručnosti bude vyžadovať 80 percent všetkých pracovných pozícií. Naša generácia, teda generácia 35 plus, a špeciálne ženy na to dnes však povedala, že sa cíti byť digitálne negramotná. Väčšina ľudí, špeciálne ženy z tejto generácie nemali nikdy v škole výučbu informatiky, maximálne sme sa na T602-ke naučili strojopis.

Digitálna gramotnosť je potrebná, o tom niet pochýb. Prečo však kladiete dôraz na to, aby si v IT svete hľadalo uplatnenie práve viac žien?

Ženy sú tam potrebné preto, aby boli tímy zmiešané. Výskumy hovoria, že zmiešané tímy dosahujú lepšie výsledky. Dokonca na burze sú vyššie kótované spoločnosti so zmiešanými tímami. Vyšší výkon znamená pre firmu vyšší zisk. Z ľudského hľadiska platí, že v zmiešanom kolektíve je príjemnejšia komunikácia, vytvárajú sa v ňom väčšie hodnoty, ľudia sa v ňom viac motivujú. V čisto mužskom alebo čisto ženskom svete prichádzame o určitý rozsah postrehov a nápadov.

Riadia sa podľa tohto už aj firmy u nás?

IT sektor bojuje s veľkým nedostatkom ľudí. Posledné štatistiky za Slovensko hovoria o chýbajúcich 10-tisícoch odborníkov. Hľadáme spôsob, ako tento stav doplniť a ženy majú predpoklady sa tam výborne uplatniť. Ale z určitých dôvodov boli pri ich ceste do techniky a technológií dvere vždy trochu privreté. My sa snažíme otvoriť im všetky možnosti. Aby získali dobré vzdelanie a následne aj dobrú prácu. Práca v IT je výborne finančne ohodnotená a flexibilná. To je pre ženy veľmi výhodné.

Vo svete IT neplatí, že ženy zarábajú menej ako muži?