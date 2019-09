Ubytovanie zákazníkov nemeckej Thomas Cook zaplatí poisťovňa

Zákazníci, ktorí sa na dovolenku ešte len chystali, zrejme nepocestujú.

27. sep 2019 o 11:47 TASR

FRANKFURT NAD MOHANOM. Dovolenkárov, ktorí sú aktuálne na zájazde s nemeckou divíziou Thomas Cook, poteší správa, že hotely od piatka opäť budú dostávať platby.

Naopak, zákazníci, ktorí sa na dovolenku ešte len chystali, zrejme nepocestujú.

Poisťovňa zaplatí polovicu ceny pobytu

Zahraničné hotely, v ktorých sa aktuálne nachádzajú zákazníci nemeckej Thomas Cook, začnú od piatka dostávať peniaze od poisťovne Zurich Versicherung.

Podľa poisťovne sú platby podmienené tým, že hotely nebudú požadovať od dovolenkárov žiadne extra platby.

Na základe informácií o rezerváciách a bez predloženia oddelených vyúčtovaní majú teraz hotely dostať 50 % z nevyplatených peňazí, uviedol hovorca Zurich pre agentúru DPA.

"To platí okamžite a pod podmienkou, že od cestujúcich s Thomas Cook nebudú tieto hotely požadovať individuálne platenie hotelových účtov ani ich k tomu nebudú nútiť iným spôsobom," uviedol hovorca Bernd Engelien.

Poisťovňa týmto spôsobom reagovala na správy hotelových hostí, ktorí podľa vlastných slov boli nútení sami na mieste zaplatiť svoje ubytovanie.

To už ostro kritizoval zväz nemeckých cestovných kancelárií DRV rovnako ako spotrebiteľské združenie Verbraucherzentrale Bundesverband.

Odhaduje sa, že vo štvrtok bolo na zájazdoch s Thomas Cook ešte 70.000 dovolenkárov z Nemecka.

Nemecká divízia Zurich poistila dovolenku a návrat zákazníkov Thomas Cook.

Budúce zájazdy zrušili

Nemecká Thomas Cook sa dostala do problémov v dôsledku krachu materského britského koncernu a v stredu (25. 9.) takisto podala insolvenčný návrh.

Konkurzní správcovia sa chcú pokúsiť o to, aby tri nemecké dcéry Thomas Cook pokračovali a aby našli riešenia, ktoré by zaručili ich budúcu existenciu.

Platby poisťovne Zurich však pomôžu len cestujúcim, ktorí sú aktuálne na zájazdoch.

Pre zákazníkov Thomas Cook, ktorí ešte len mali odcestovať, situácie nevyzerá priaznivo.

Podľa informácií zo štvrtkového (26. 9.) večera sú všetky zájazdy do 31. októbra zrušené a platí to aj pre rezervácie, ktoré sú už zaplatené. Ako to bude so zájazdmi po 1. novembri, zatiaľ nie je jasné.