Na záchranu slovenského zdravotníctva netreba veľa peňazí, tvrdí Medzinárodná asociácia lekárov

Podľa asociácie stačia dobré nápady.

26. sep 2019 o 17:45 SITA

BRATISLAVA. Na záchranu slovenského zdravotníctva netreba veľa peňazí, stačia dobré nápady, uviedla Medzinárodná asociácia lekárov na Slovensku (MALnS) na štvrtkovom stretnutí.

"Chceli by sme pomôcť k vytvoreniu primeraného systému integrácie zahraničných lekárov do slovenského zdravotníckeho systému ako aj slovenských lekárov po prerušení praxe," informovala MALnS.

Asociácia okrem iného navrhuje založiť modelové pracovisko. "Mohli by sme tak všetky problémy a návrhy koncentrovať na jednom mieste, aby sme odľahčili inštitúcie, od ktorých by sme chceli pomoc," konštatoval predseda asociácie a člen Správnej rady Emilián Kozma.

Ako uviedol, MALnS poslala list na ministerstvo zdravotníctva, avšak zatiaľ nemá odpoveď. "Uvidíme, do akej miery sú úprimne ochotní riešiť tieto problémy. Mohli by sme sa tam realizovať a urobiť veľký posun, veľa závisí aj od kompetentných orgánov, či ich záujem je pomôcť a riešiť," dodal Kozma.

Ako ďalej informoval Kozma, privítal by, ak by sa rezidentského štúdia mohli zúčastniť aj zahraniční lekári. "Pre nich je však podmienkou trvalý pobyt. Ak by sa táto podmienka dala odstrániť, zahraniční lekári by sa mohli zamestnať hneď. Je nelogické čakať, kým niekto dostane trvalý pobyt," povedal Kozma.

Ako konštatoval odborník pre zdravotnícke záchranárstvo Roland Száz, na Slovensku sa predpokladá ďalší odliv lekárov do zahraničia. V nemocniciach podľa neho momentálne akútne chýba viac ako 900 lekárov.

"Pracujem v slovenskom zdravotníctve a viem, v akom katastrofálnom stave je, čo sa týka personálu," uzavrel Roland Száz.