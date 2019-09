Nízke pokrytie zamestnancov kolektívnymi zmluvami je veľký problém, tvrdia odborári

Vyjednávanie prebieha väčšinou na podnikovej úrovni.

26. sep 2019 o 13:14 SITA

BRATISLAVA. Najväčším problémom kolektívneho vyjednávania na Slovensku je, že sa deje decentralizovane a prebieha väčšinou na podnikovej úrovni.

V krajinách západnej Európy je vyjednávanie centralizované, vyjednávajú sa odvetvové alebo sektorové kolektívne zmluvy pre všetky podniky. Vďaka tomu sa neprehlbujú rozdiely medzi mzdami a pracovnými podmienkami v jednotlivých podnikoch.

Problémom je nízke pokrytie kolektívnymi zmluvami

Ako ďalej informoval Odborový zväz KOVO (OZ KOVO), druhým veľkým problémom je nízke pokrytie zamestnancov kolektívnymi zmluvami, niekde len 25 percent.

Podporiť kolektívne vyjednávanie a poukázať na jeho pozitívny dopad by pritom mala kampaň Together at work, ktorú vo štvrtok spustili v Bruseli. Do kampane európskych odborových zväzov z IndustriAll sa rôznymi propagačnými akciami zapojí aj OZ KOVO. Trvať by mala do marca roku 2020.

Ako uviedla podpredsedníčka Rady OZ KOVO Monika Benedeková, táto kampaň má aj na Slovensku podporiť všetkých zamestnancov, ktorí budú vyjednávať lepšie pracovné podmienky na budúci rok.

Budú vyjednávať nové kolektívne zmluvy

„OZ KOVO práve v tomto období predkladá nové návrhy Kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa alebo ich dodatky. V roku 2019 - 2020 budeme vyjednávať novú kolektívnu zmluvu pre hutnícky a strojárenský priemysel.

V odvetví sklárskeho a elektrotechnické priemyslu, či bytového hospodárstva a služieb budeme vyjednávať len mzdové časti. Takisto na podnikovej úrovni, vyše 380 základných organizácií spadajúcich pod OZ KOVO, bude predkladať návrhy nových kolektívnych zmlúv alebo dodatkov.

Sľubujeme si od tejto kampane aj podporu týchto vyjednávaní a hlavne zviditeľnenie toho, čo je ich výsledkom,“ vyhlásila Benedeková.

IndustiAll je federácia združujúca odborové zväzy zastupujúce pracovníkov v chemickom, hutníckom, energetickom, textilnom, odevnom a automobilovom priemysle v celej Európe.

Kampaň Together at work sa bude šíriť v rámci všetkých priemyselných odvetví v 181 európskych odborových združeniach v rámci 38 európskych krajín, kde spolu zastupujú 7 miliónov pracujúcich.