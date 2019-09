Sme rodina: Úrad pre reguláciu sieťových odvetví nerešpektuje zákon

Úrad musí chrániť zraniteľných odberateľov elektriny, vraví Kollár.

26. sep 2019 o 12:39 TASR

BRATISLAVA. Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) dlhoročne nerešpektuje zákon o regulácii v sieťových odvetviach.

Uviedol to na brífingu opozičného hnutia Sme rodina jej predseda Boris Kollár, za účasti členky pracovnej skupiny pre hospodárstvo, energetiku a priemysel Moniky Jankovičovej. Podľa Kollára ÚRSO nechráni zraniteľných odberateľov elektriny.

Kollár: ÚRSO musí chrániť odberateľov

"Jasne to máme dané v zákone, že štát cez ÚRSO musí chrániť zraniteľných odberateľov elektriny. Je to jasne povedané, ceny majú byť primerané, nie trhové. Primerané, je to exaktne napísané v zákone.

Nevidím politikov vládnej koalície, že by sa trhali a išli bojovať za tých najzraniteľnejších (odberateľov). Keď sme na rast cien elektriny pred tromi mesiacmi upozornili, ÚRSO nás vysmial, že sa nekompetentne vyjadrujeme.

Tri mesiace na to však schváli zdraženie elektrickej energie o 24 percent. Pýtam sa teda, tak potom kto je nekompetentný. Pravdepodobne celé ÚRSO," priblížil Kollár s narážkou na rozhodnutie ÚRSO pre konkrétneho dodávateľa elektriny.

Pripomenul, že do ceny elektrickej energie vstupuje veľa faktorov. Na to, ako aspoň udržať doterajšie ceny elektriny pre najzraniteľnejších odberateľov, by sa dali použiť peniaze , ktoré v súčasnosti idú na dotácie fosílnych palív.

"To je ten Ficov alobal, dotácie do Hornonitrianskych baní, tam ide 100 miliónov eur," poznamenal.

Jankovičová: Nerozumieme, prečo ÚRSO nerešpektuje zákon

ÚRSO by si podľa Kollárových slov mal určite urobiť audit, či sa nepodvádza u jednotlivých žiadateľov o subvenciu na solárne elektrárne.

"Podľa SHMÚ je v SR maximálne 1200 slnečných hodín. Niektoré solárne elektrárne vykazujú však aj 1350 slnečných hodín.

To je, ako keby ste vykazovali, že denne pracujete 27 hodín," podčiarkol. V tejto oblasti je podľa predsedu Sme rodina strata asi 70 miliónov eur ročne.

"Príjmy pracujúcich ani dôchodky seniorom sa nezvýšia o minimálne 20 percent v roku 2020, takže nerozumieme, prečo ÚRSO dlhoročne nerešpektuje zákon o regulácii cien v sieťových odvetviach pri určovaní cien, čím nerešpektuje ochranu zraniteľných odberateľov pred energetickou chudobou," povedala Jankovičová.

Sú proti zvyšovaniu cien energií

Štát podľa Kollára chce seniorov oslobodiť od poplatku za RTVS 2,32 eur mesačne od roku 2020, čo je chvályhodné, ale na druhej strane rozhodnutím štátneho orgánu ich zaťaží minimálne dvadsaťpercentným zvýšením cien za elektrickú energiu

"Sme proti tomu, aby sa neúmerne zvyšovali ceny energií tak pre rodiny, ako aj pre seniorov a sme presvedčení, že nepracujúci seniori by mali mať v budúcnosti určité zvýhodnenia pri odbere energií," zdôraznil Kollár.

"Upozorňujeme dlhodobo okrem iného aj na rozdielne ceny distribučných poplatkov, vzhľadom na to, že domácnosti si nemajú možnosť vybrať lacnejšieho distribútora elektriny, čím na trhu dochádza k diskriminácii cien medzi jednotlivými domácnosťami.

Záverom vyzývame Najvyšší kontrolný úrad SR, ako aj iné kompetentné orgány, aby preverili cenové rozhodnutia vydávané ÚRSO, či sú v súlade s energetickou legislatívou," dodal Kollár.