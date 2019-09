Minister pripustil, že na daniach a odvoch sa vyberie menej peňazí

Vláda podľa Kamenického už nemá k dispozícii také nadpríjmy ako z čias Kažimíra.

26. sep 2019 o 10:32 (aktualizované 26. sep 2019 o 11:18) TASR

BRATISLAVA. Minister financií Ladislav Kamenický (Smer) pripustil, že výber daní a odvodov bude pravdepodobne nižší ako v predchádzajúcom období. Uviedol to po skončení rokovania finančného výboru v parlamente.

Vláda podľa jeho slov už nemá k dispozícii také nadpríjmy ako z ministerských čias Petra Kažimíra.

Kamenický však odmieta kritiku opozície, že ide o rozvrat verejných financií. Rezort financií by mal zverejniť daňovú prognózu, ktorá je dôležitá, aj tvorbu návrhu rozpočtu na budúci rok vo štvrtok okolo obeda.

Neformálne rokovanie s poslancami

Poslanci finančného výboru neformálne rokovali vo štvrtok s ministrom financií o vývoji verejných financií.

Hoci poslanci neschválili program rovnako ako v stredu, minister bol ochotný s nimi diskutovať.

"Považujem výbor pre financie a rozpočet za odborný a rozpočet na budúci rok je taká dôležitá téma, že nemala by sa z toho robiť politika, mali by sme sa o tom baviť odborne," myslí si Kamenický.

V súvislosti s daňovou prognózou, ktorá bude zverejnená vo štvrtok, pripustil, že očakáva pokles výberu daní a odvodov.

"Určite tam bude nejaký pokles. Na rozdiel od môjho predchodcu, nemám komfort nadpríjmov. V minulom roku boli okolo 900 miliónov eur a rok predtým okolo 700 miliónov eur. O to ťažšia je moja pozícia," zhodnotil Kamenický.

Nie je dôvod na paniku, hovorí minister

Upozornil na to, že na ministerstvo prišiel v stave, keď sa už avizoval deficit okolo 0,7 percenta HDP.

"Zhoršuje sa externé prostredie, hospodársky rast klesol oproti plánovanému 4,5-percentnému rastu na 2,4 percenta. Nemám to jednoduché, ale nie je dôvod na paniku, ja odmietam vyjadrenia opozície, ktoré hovoria o rozvrate verejných financií. Dlh sa stále nachádza mimo všetkých sankčných pásiem dlhovej brzdy, čo je veľký počin, a ja sa budem snažiť, aby toto zostalo v tejto rovine," doplnil Kamenický.

Tiež uviedol, že prvýkrát deficit pod jedno percento HDP bol dosiahnutý v roku 2017.

"Takisto to bude asi aj v roku 2018, deficit do jedného percenta je stále deficit, pri ktorom absolútne odmietam, aby sme sa bavili o rozvrate verejných financií. Považujem za nebezpečné, aby sme vyvolávali nejaké negatívne nálady, lebo hovoríme o kríze, ktorá nie je," podotkol Kamenický.

Slovensko má podľa neho stále dvojnásobne väčší hospodársky rast, ako má Európska únia.

"Zatiaľ nie sme ani v recesii, nie je dôvod na to, aby sme si takýmito náladami privolávali zmenu spotrebiteľských nálad, ktoré môžu priniesť negatívne dôsledky na hospodársky rast a na zamestnanosť," myslí si minister.

Kamenický odmieta napríklad aj kritiku pri výbere dane z pridanej hodnoty.

"V roku 2012 bola efektívna daňová sadzba na úrovni 12 percent, dnes je 15,52 percenta a mierne stúpa. Sú dva projekty, ktoré sú dôležité pre výber DPH. Jedným bol kontrolný výkaz DPH, ktorý priniesol veľké príjmy do štátneho rozpočtu, a druhým projektom je eKasa," upozornil Kamenický. Podľa jeho slov oba tieto projekty fungujú.

Budúcoročný rozpočet

"Momentálne sme v čase zostavovania štátneho rozpočtu a skutočne potrebujem viac času nie na politizáciu rozpočtu, ale na to, aby sme ho zostavili," doplnil Kamenický.

Zároveň avizoval, že bude iniciovať rokovanie Koaličnej rady, kde chce hovoriť s lídrami strán o rozpočte na budúci rok.

"Ako minister financií musím na jednej strane hľadať zdroje aj na strane príjmov, to je práve téma spotrebnej dane na cigarety. Potom sú tu, samozrejme, výdavky, pri ktorých som vyzval ministrov, aby sme šetrili a našli objem okolo 200 miliónov eur do tohto roku, a z rozpočtu na budúci rok budú musieť byť, samozrejme, takisto nejaké úspory, ktoré predložím v samotnom rozpočte. Ja sa opieram o obidve strany rozpočtu," podotkol Kamenický.

Podľa neho treba hľadať zdroje aj na príjmovej stránke, o čom chce práve hovoriť na Koaličnej rade.

"Je dôležité sa pozrieť na rozpočet ako celok. Keď si sadneme, tak predstavíme, aké sú možnosti na strane príjmovej, výdavkovej, a na základe toho si treba urobiť reálny obraz a stanoviť si ciele tak, aby rozpočet mal šancu prejsť cez vládu a parlament," dodal Kamenický.

Financie sú vo veľmi zlom stave, hovorí Heger

Poslanec Eduard Heger (OĽaNO) po výbore uviedol, že verejné financie sú vo veľmi zlom stave.

"Diera v rozpočte je radovo 1,2 percenta HDP a hovoríme o tom, že mal by byť vyrovnaný, a sme od toho na míle vzdialení. Minister to nevie vysvetliť a znamená to, že deficit bude veľký," tvrdí Heger.

Upozorňuje aj na prognózy Národnej banky Slovenska, podľa ktorej štát smeruje k vyšším deficitom.

"Odvrátili sme sa od vyrovnaného rozpočtu, počnúc týmto rokom na ďalšie obdobie. Slovenská republika sa silno vykoľajila a verejné financie sa vymkli z rúk vlády," vyhlásil Heger.

Výbor má podľa neho svoj program a neoficiálne diskusie nie sú relevantné. "My sme zástupcovia občanov a všetky informácie majú zaznieť počas oficiálneho rokovania výboru. To nebolo, takže v tomto považujem konanie koaličných poslancov aj samotného ministra za zlyhanie, že nie je ochotný poskytnúť tieto informácie verejnosti," dodal Heger.