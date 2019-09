Svetový export za sedem mesiacov klesol, príčinou je spor USA a Číny

Svetový export zaznamenal po júni pokles aj v júli.

25. sep 2019 o 21:15 TASR

AMSTERDAM. Svetový export zaznamenal po júni pokles aj v júli a navyše, klesol aj za celých sedem mesiacov od začiatku roka.

Dôvodom je zvýšenie politickej neistoty vo svete a nekončiaci konflikt medzi dvomi najväčšími ekonomikami sveta, Čínou a USA.

Uviedol to holandský Úrad pre analýzu hospodárskych politík (CPB), ktorého správu zverejnil denník The Financial Times.

Reálna hodnota svetového exportu klesla v júli oproti rovnakému mesiacu minulého roka o 0,4 %. Aj keď to znamená miernejší pokles než v júni, v ktorom dosiahol 1,7 %, je to pokles už šiesty z posledných ôsmich mesiacov.

Aj za 7-mesačné obdobie od začiatku roka hodnota svetového exportu medziročne klesla, dodáva v správe CPB, zatiaľ čo za rovnaké obdobie roka 2018 vzrástla o 3,7 %.

Z jednotlivých krajín a oblastí zaznamenali za sedem mesiacov medziročný pokles vývozu USA, Japonsko, stredná a východná Európa, ako aj Blízky východ a severná Afrika.

Čo sa týka eurozóny, tá zaznamenala nulový rast exportu, za sedem mesiacov minulého roka však evidovala medziročný rast vývozu o tri percentá.