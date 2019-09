Scandinavian Airlines museli pre krach Thomas Cook zrušiť niekoľko letov

Nemecká cestovná kancelária Thomas Cook podala insolvenčný návrh.

25. sep 2019 o 16:27 TASR

KODAŇ, HELSINKI. Niekoľko letov prevádzkovaných severskou dcérou britskej Thomas Cook bolo zrušených, alebo malo meškanie pre bankrot ich matky začiatkom tohto týždňa.

Informovala o tom dánska dcéra Spies.

Zrušili niekoľko letov

Tri lietadlá spoločnosti Scandinavian Airlines, ktorú vlastní skrachovaná britská cestovná kancelária Thomas Cook, nemohli vzlietnuť, pretože ich lízingové zmluvy sú napísané na britskú matku, uviedla hovorkyňa Spies Lisbeth Nedergaardová.

Kolaps matky skomplikoval škandinávskym aerolíniám situáciu, keďže niektoré lietadlá si prenajali od materskej spoločnosti, ktorá ich mala na leasing.

Nedergaardová dodala, že tieto tri lietadlá aktuálne bez licencií majú základne vo fínskych Helsinkách, vo Växjö vo Švédsku a Trondheime v Nórsku. Momentálne prebieha dialóg o leasingových zmluvách.

Pre problémy s tým spojené bol podľa fínskeho prevádzkovateľa letísk Finavia v utorok (24. 9.) zrušený let z Palma de Mallorca do Helsínk, zatiaľ čo let z Helsínk do Palma de Mallorca o 17.40 h miestneho času nakoniec odletel o 23.47 h.

A v stredu bol zrušený let z Fínska do Chorvátska tesne pred začiatkom nástupu do lietadla.

V Nórsku bol zrušený nočný let Trondheim - Antalya, a let Trondheim - Rhodos v stredu odletel s meškaním 80 minút.

Hľadajú nových vlastníkov

Škandinávska divízia Thomas Cook pritom v pondelok (23. 9.) uviedla, že bude naďalej fungovať, pretože je samostatnou právnickou osobou a hľadá nových vlastníkov.

Nemecká cestovná kancelária Thomas Cook medzitým v stredu podala insolvenčný návrh s cieľom oddeliť seba a svoje dcérske značky a aktivity od neúspešného rodiča. A dodala, že rokuje s potenciálnymi novými investormi.

Nemecká vláda v utorok schválila preklenovací úver vo výške 380 miliónov eur nemeckej leteckej spoločnosti Condor, ktorá je tiež dcérou Thomas Cook.

Škandinávsku divíziu tvoria dva právnické subjekty: Thomas Cook Northern Europe a Thomas Cook Scandinavian Airlines a je tiež známa ako Ving Group.

Pôsobí pod niekoľkými značkami: Ving v Nórsku, Spies v Dánsku, Tjäreborg vo Fínsku a Ving a Globetrotter vo Švédsku.

Tjäreborg vo vyhlásení uviedla, že od utorka 24. septembra "pokračuje v normálnej prevádzke ako zvyčajne".