Starý byt je dobré predať. A kúpiť nový

Rozhovor s Jánom Palenčárom z NARKS.

25. sep 2019 o 16:27 Diana Schniererová

Ak vlastníte starší byt, ktorý nevyužívate, oplatí sa ho predať. A hneď potom kúpiť iný – investičný, najlepšie v novostavbe. O situácii na realitnom trhu rozpráva prezident Národnej asociácie realitných kancelárií Slovenska JÁN PALENČÁR.

Zmenil sa záujem ľudí o kúpu bytov na realitnom trhu, odkedy banky neposkytujú úvery vo výške sto percent ceny nehnuteľnosti?

Záujem je stále neutíchajúci. Dokonca by som povedal, že záujem o kúpu nehnuteľností z roka na rok stúpa. Opatrenia Národnej banky Slovenska (NBS) na tom nič nezmenili. Spôsobili jedine to, že jedna skupina obyvateľov nemá šancu vziať si úver alebo sa jej podmienky vziať si úver skomplikovali. Na jednej strane je pravda, že sa zhoršil prístup k hypotéke, na druhej strane sú úroky každý rok výhodnejšie. Dnes už nie je nič neobvyklé získať hypotéku s jednopercentnou ročnou úrokovou sadzbou. To bolo pred pár rokmi nepredstaviteľné. Často porovnávame s rokom 2008, keď boli podobné ceny nehnuteľností, ako sú dnes. Vtedy sa to skončilo zle - prasknutím realitnej bubliny a následnou destabilitou bankového sektora. Dnes je situácia iná: ľudia platia za rovnaký byt, ako si kúpili v roku 2008, mesačnú hypotekárnu splátku o stovky eur nižšiu. Vďaka tomu je dnes kúpa nehnuteľnosti finančne podstatne zaujímavejšia a výhodnejšia ako v roku 2008.

Aká je nálada na realitnom trhu, pokiaľ ide o chuť predávať nehnuteľnosti? Vyzerá to tak, že ponuka je minimálne v Bratislave už dlhšie slabá.

Je to pravda. V Bratislave máme v súčasnosti historicky najnižšiu ponuku voľných bytov, najmä novostavieb za minulých päť rokov. Aktivita developerov však nie je menšia. Nové projekty sa však veľmi rýchlo vypredávajú. Dopyt neustále tlačí na voľné byty a developeri nie sú schopní ho naplniť. Novinári sa často pýtajú, či to nie je tým, že developeri prestávajú veriť trhu a menej stavajú. Nie je to tak. Najväčší problém je v tom, že povoľovací proces – vydanie územného rozhodnutia a stavebného povolenia – je taký náročný a zdĺhavý, že developeri nevedia pružne reagovať. Priemerný čas na vybavenie stavebného povolenia je tri a pol až štyri roky, čo je veľa.

Toto platí pre novostavby. Ako je to pri starších bytoch?

“ Problém je, že mladí ľudia riešia už prvé bývanie kúpou nehnuteľnosti. „

Klienti prioritne prejavujú záujem o novostavby. Keď však zistia, že ponuka je obmedzená alebo že bude vybraný byt hotový až o dva roky, prípadne, že je jeho cena privysoká, začínajú vyberať medzi staršími bytmi. Ich cena stúpa v niektorých regiónoch rýchlejšie ako pri novostavbách. Ak klienti vlastnia staršie byty, ktoré nepotrebujú, a zvažujú, že ich predajú, radíme im, aby to urobili a aby získané peniaze investovali do novostavby. V prípade prenájmu vám nehnuteľnosť dokáže zhodnocovať prostriedky na úrovni štyroch percent ročne, navyše medziročne stúpa na cene. Investícia do nehnuteľnosti je konzervatívna a bezpečná. Nechať ležať v banke peniaze získané za predaj bytu nie je vzhľadom na výšku ponúkaných úrokov v bankách, čo je do 1,5 percenta ročne, ideálna forma investície. Pre väčšinu starších bytov, ktoré sú dnes v ponuke, platí, že ich klienti predávajú, pretože idú sami zo staršieho do novšieho. Alebo starší byt predávajú a kupujú novostavbu ako investíciu.

Súvisiaci článok

Súvisiaci článok Dom v meste chcú všetci. Peňaženka však nepustí Čítajte

Pozrime sa na to, ako sa vyvíjali ceny bytov v priebehu posledného roka.

Priemerne rástli ceny na celom Slovensku približne o tri až päť percent. Keby sme išli do najsilnejších miest, to číslo by bolo na úrovni od siedmich do 15 percent, čiže ceny rástli veľmi výrazne. Ide o krajské mestá, ako je napríklad Banská Bystrica, Žilina, dokonca Prešov. Ceny tam rástli rýchlejšie ako v Bratislave, kde to bolo na úrovni zhruba päť až osem percent. Predpokladám, že tento trend bude pokračovať, pretože záujem neklesá, ľudia chcú využiť výhodné úroky hypoték.

Zmena podmienok na poskytovanie hypoték z NBS bola motivovaná nadmerným zadlžovaním obyvateľov. Podarilo sa to týmto opatrením zmeniť?