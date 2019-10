Vysokoškoláci na Slovensku zarábajú o 587 eur viac ako stredoškoláci

So strednou školou sa vysokoškolákom v príjme málokto vyrovná.

9. okt 2019 o 0:00 SME Creative, Marek Mittaš pre Tatra banku

Štúdium predstavuje predprípravu na výkon životnej profesie. Do veľkej miery si kariérnu dráhu vyberá človek sám, no hlavne v začiatkoch mu rodičia môžu významne pomôcť tým, že mu umožnia študovať na vysokej škole.

Získanie dobrého vysokoškolského vzdelania je pre dieťa štatisticky tou najlepšou devízou, ktorú môže od rodičov dostať. Pretože vďaka nemu sa lepšie uplatní na trhu práce, bude zarábať viac a zlepší si životný štandard. Na Slovensku totiž stále platí, že úroveň vzdelania je priamo úmerná výške platu.

Rozdiel v nástupnom plate je 300 eur

Hoci sa význam vysokoškolského vzdelania v súčasnosti často podceňuje, štatistiky platov hovoria jasnou rečou. Absolventi vysokej školy zarábajú o stovky eur viac už vo svojom prvom zamestnaní a stredoškoláci ich nedobehnú ani v budúcnosti.

„Platové rozdiely medzi zamestnancami s ukončenou strednou školou a pracovníkmi s vysokoškolským titulom sú na Slovensku pomerne veľké. Predpokladáme, že práve to je jeden z hlavných dôvodov, prečo tak veľa ľudí po maturite pokračuje v štúdiu na vysokej škole,“ hovorí PR manažérka spoločnosti Profesia Nikola Richterová a odvoláva sa na ich prieskum platov a pozícií.

Podľa webu Platy.sk je priemerný základný plat pracovníka s maturitou tesne po nástupe na trh práce s praxou do jedného roka 887 eur v hrubom. Absolvent druhého stupňa vysokej školy má priemerný základný plat 1162 eur. Rozdiel v nástupnom plate je tak bezmála 300 eur.

Nejde však len o nástupný plat.

„Zaujímavosťou je, že nástupný plat vysokoškoláka je vyšší aj ako priemerná základná mzda stredoškolského zamestnanca so šesťročnou praxou. Plat ľudí s vysokou školou je vyšší ihneď po ich vstupe na trh práce a tento rozdiel sa pritom neskôr ešte zvyšuje,“ hovorí Richterová.

Aj tieto fakty sa odrážajú na tom, že v roku 2019 mali na Slovensku najvyššie platy zamestnanci s vysokou školou.

„Zamestnanci s vysokoškolským vzdelaním zarábali v 2. štvrťroku 2019 v priemere 1 658 eur mesačne, čo je o 587 EUR viac ako zamestnanci so stredoškolským vzdelaním,“ hovorí generálny riaditeľ spoločnosti TREXIMA Bratislava Géza Mihály.

Platové rozdiely sa však neprejavili len v závislosti na strednej či vysokej škole, ale aj od stupňa vysokoškolského vzdelania.

Medián a priemerná hrubá mesačná mzda zamestnancov v podrobnejšom členení podľa vzdelania v 2. štvrťroku 2019 v EUR:

Investícia do vysokoškolského vzdelania, hoci nie je malá, sa preto oplatí, pretože finančný benefit v porovnaní so strednou školou je výrazne vyšší počas celého života.

„Náš ostatný prieskum ukázal, že výdavky na vysokoškoláka počas päťročného štúdia na Slovensku sa pohybujú na úrovni 14 000 eur. Priemerné mesačné výdavky rodiča tak vychádzajú na 230 eur,“ vysvetľuje Martin Smrek, vedúci oddelenia produkt manažmentu v spoločnosti Tatra Asset Management zo skupiny Tatra banka.

Tieto výdavky sa však dajú zvládnuť aj pre menej solventných rodičov, ktorí chcú poslať svoje dieťa študovať. Základom je pripravovať sa na zvládnutie vysokoškolského štúdia dieťaťa čo najskôr, ešte dávno pred tým, ako si vyberie vysokú školu.

Absolventi vysokej školy majú konkurenčnú výhodu

Vysokoškolský titul nie je len cestou k lepšie platenej práci, ale v porovnaní s absolventmi stredných škôl si vysokoškoláci omnoho rýchlejšie a ľahšie nájdu aj uplatnenie.

„Zo skúsenosti vieme, že zamestnávatelia, najmä veľké medzinárodné spoločnosti, uprednostňujú kandidátov s vysokoškolským vzdelaním. Avšak ak kandidáti so stredoškolským vzdelaním spĺňajú požiadavky, ich šance na úspech sú rovnaké,“ hovorí Martin Juhász, Recruitment Consultant z personálnej agentúry Grafton Slovakia.

„Ak sa nerozprávame o technickom vzdelaní, medicíne, práve a podobne, kde je oblasť štúdia kľúčová, je vysokoškolské vzdelanie uprednostnené z toho dôvodu, že počas jeho trvania mohol daný kandidát vyspieť osobnostne, pracovať na „soft skills“ a vypestovať si pracovné návyky počas študentských brigád,“ dodáva Juhász.

To sa, samozrejme, objaví aj v životopise. A tak vysokoškolák, ktorý rozširoval svoje vzdelanie aj inak ako len v školskej lavici, je pre zamestnávateľa cennejší ako študent, ktorý nadobudol len skúsenosti zo „študentského života“.

Čo je vhodné študovať dnes a čo o päť rokov?

Mnoho rodičov, ale aj samotných mladých ľudí, po skončení strednej školy premýšľa, kam za vysokoškolským vzdelaním. Niečo môže napovedať aj tabuľka platov najlepšie platených zamestnaní.

Podľa analýz spoločnosti TREXIMA nájdu v najbližších piatich rokoch najlepšie uplatnenie na trhu práce odbory ako aplikovaná informatika, softvérové a počítačové inžinierstvo, informačné systémy, telekomunikácie, automatizácia a informatizácia strojov a procesov a automatizácia – riadenie procesov.

Pri plánoch na budúcnosť detí však treba zohľadniť aj reálne náklady štúdia a pripraviť sa na ne. Pretože dať dieťaťu vysokú školu nie je drahé, ak ide o správne nastavený finančný plán.

„Na cieľovú sumu 14 000 eur, koľko priemerne stojí vysokoškolské štúdium, musí rodič odkladať 45 eur mesačne počas 19 rokov od narodenia dieťaťa, ak zohľadníme ilustratívne zhodnotenie tri percentá ročne. Rodič, ktorý začne o desať rokov neskôr, musí mesačnú platbu takmer strojnásobiť,“ vysvetľuje Martin Smrek z Tatra banky.

Ak začnete sporiť od narodenia dieťaťa, vo váš prospech hrá aj dlhý investičný horizont, počas ktorého sa financie môžu zhodnocovať.

„Rodiča to oprávňuje uvažovať o sporení do akciových fondov, ktoré majú najvyšší výnosový potenciál. Na druhej strane práve akciové fondy majú aj najvyššiu dynamiku kolísania hodnoty v čase. Platí, že pri dlhých sporeniach významne stúpa pravdepodobnosť dosiahnutia zaujímavých výnosov, no je dôležité, aby človek neprestával sporiť a nasporené prostriedky nevyberal pred dosiahnutím cieľa,“ radí Smrek.

„Ak sa človek necíti na sporenie do čisto akciových fondov, mal by zvážiť aspoň sporenie v dynamickejších podielových fondoch s podielom akcií na úrovni 50 až 70 percent. Je vhodné začať so sporením čo najskôr, každý rok omeškania sa premietne do väčších nárokov na rodinný rozpočet,“ dodáva Smrek.

Aj vďaka premyslenému a pravidelnému investovaniu tak môžu rodičia zabezpečiť svojmu dieťaťu lepšiu budúcnosť a vyšší plat. Možno omnoho vyšší, ako mali oni sami.

