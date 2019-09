Čínska vláda dosadí svojich ľudí do súkromných technologických firiem

Stratégia má odrážať snahu čínskej vlády o transformáciu hospodárstva.

24. sep 2019 o 16:38 TASR

PEKING. Čínska vláda plánuje dosadiť svojich zástupcov približne do 100 súkromných spoločností v novom technologickom centre v meste Chang-čou. Uviedli to čínske štátne médiá.

Médiá cez víkend informovali, že lokálna správa v Chang-čou dosadí svojich predstaviteľov do 100 "kľúčových podnikov, ako sú Alibaba, Geely Holdings a Wahaha". Úplný zoznam 100 spoločností nebol zverejnený.

Krok ku transformácii hospodárstva

Cieľom smernice, ktorá je podľa médií súčasťou "nového plánu výroby" v Chang-čou, je vraj podporiť produkciu a posilniť miestnu ekonomiku vo východnej provincii Če-ťiang.

Najnovšia stratégia má odrážať snahu čínskej vlády o transformáciu hospodárstva. Jadrom stratégie "Made in China 2025" (vyrobené v Číne) je, aby Čína do roku 2025 dobehla rivalov vo vyspelých technologických odvetviach, ako sú robotika či letectvo.

Mesto Chang-čou, hodinu vlakom zo Šanghaja, je domovom niekoľkých najväčších čínskych spoločností.

Nachádza sa tam globálne riaditeľstvo internetového obchodu Alibaba, ktoré má zhruba 20.000 zamestnancov. Alibaba na otázky zahraničných médií uviedol, že nové smernice nenarušia jeho fungovanie.

Dosadzovanie vzbudzuje obavy

Hovorcovia automobilky Geely a výrobcu nápojov Wahaha sa zatiaľ k tomu nevyjadrili.

Napriek tvrdeniu, že iniciatíva v Chang-čou nie je nič viac ako "inovatívna" hospodárska stratégia, dosadzovanie vládnych úradníkov do súkromných firiem vyvoláva obavy z vplyvu štátu na čínske spoločnosti.

Súvisiaci článok Zakladateľ koncernu Alibaba Jack Ma odchádza z jeho čela Čítajte

Podľa čínskych zákonov musia organizácie odovzdať svoje údaje štátu, ak ich o to požiada.

Čínsky telekomunikačný gigant Huawei je v centre medzinárodnej diskusie o bezpečnosti, práve pre svoje tesné väzby s vládou v Pekingu.

Existujú obavy, že Čína by prostredníctvom jeho zariadení mala prístup ku globálnej sieti novej generácie 5G a mohla by to využiť na špehovanie.

Spoločnosť Huawei to opakovane poprela, ale niekoľko krajín vrátane Austrálie, Nového Zélandu a Japonska zakázalo svojim spoločnostiam používať komponenty od Huawei pri budovaní 5G sietí.