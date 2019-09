Generické a biosimilárne lieky by prinieslo výrazné úspory

Ministerstvo zdravotníctva reagovalo na analýzu INEKO.

24. sep 2019 o 16:20 TASR

BRATISLAVA. Výsledky analýzy Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO) sú komplexné z pohľadu financií, ministerstvo zdravotníctva však podniká kroky hlavne v prospech pacienta.

V reakcii na výsledky analýzy to uviedla hovorkyňa Ministerstva zdravotníctva SR Zuzana Eliášová.

"Každá analýza musí predovšetkým zohľadniť dosah na pacientov, aby jej dôsledkom v praxi nebolo zvyšovanie doplatkov za lieky," hovorí.

Rozhodujú ošetrujúci lekári

Pri nastavovaní legislatívy sa rezort snaží podľa Eliášovej zabezpečiť hlavne bezpečnosť pacienta. Ako uvádza, biologické referenčné aj biologicky podobné lieky majú dôležité miesto v liečbe chronických ochorení.

"Spotreba generík závisí od predpisovania týchto liekov ošetrujúcim lekárom, ktorý najlepšie pozná pacientov zdravotný stav a na základe toho rozhoduje o liečbe," komentuje rezort zníženie spotreby.

Mnohé z opatrení, ktoré navrhuje INEKO, sú podľa rezortu súčasťou novely zákona 363/2011.

Ide napríklad o zrušenie tzv. fixného doplatku poistenca, respektíve ponechanie výnimky na lieky, kde nie je potenciál na vstup konkurenčných liekov na trh.

S návrhom, aby mali lieky s rovnakou účinnou látkou, ale rozdielnou cestou podania rovnakú maximálnu úhradu zdravotných poisťovní za štandardnú dávku liečiva, respektíve za liečebný cyklus, sa ministerstvo nestotožňuje.

Poukazuje pritom na prípadné rozdiely v účinnosti liečby, ale aj náklady, ktoré súvisia s rôznymi cestami podania lieku.

"V praxi by to znamenalo, že napríklad liek vo forme čapíka by mal stáť rovnako ako liek, ktorý má orálne podanie. Výsledkom by bolo, že čapík určený na podanie cez rektum by bol bez doplatku a liek podávaný perorálne by mal neúmerne vysoký doplatok," argumentuje.

Takýmto rozdielom sa rezort podľa hovorkyne snaží pri revízii úhrad vyhnúť.

Biosimilárne lieky by ušetrili desiatky miliónov

Podľa Analýzy stavu a možností širšieho využívania generických a biosimilárnych liekov, ktorú pripravil INEKO, by Slovensko mohlo ušetriť 59 až 77 miliónov eur ročne, ak by sa zvýšila spotreba generických a biosimilárnych liekov.

Podľa inštitútu však chýbajú opatrenia, ktoré by zvýšenie spotreby podporili. Pozitívne, naopak, hodnotí vývoj vstupu nových biosimilárnych liekov na trh.