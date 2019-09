Príspevková sadzba do druhého piliera stúpne na 5 percent

Nárast sadzby o 0,25 percentuálneho bodu bude pokračovať až do roku 2024.

24. sep 2019 o 15:39 SITA

BRATISLAVA. Príspevková sadzba do druhého dôchodkového piliera sa od začiatku budúceho roka zvýši zo 4,75 percenta na 5 percent hrubej mzdy, resp. vymeriavacieho základu samostatne zárobkovo činnej osoby (SZČO).

Informoval o tom hovorca Sociálnej poisťovne Peter Višváder.

Každoročný nárast príspevkovej sadzby o 0,25 percentuálneho bodu, ktorý sa začal od roku 2017, bude pokračovať až do roku 2024, kedy sadzba dosiahne 6 percent z vymeriavacieho základu sporiteľa.

V druhom pilieri je milión 538 tisíc sporiteľov

Sadzba poistného na starobné poistenie do prvého, priebežného dôchodkového piliera sa podľa hovorcu poisťovne zároveň v tomto období adekvátne znižuje tak, aby v súčte so sadzbou povinných príspevkov do druhého piliera zostala vo výške 18 percent z vymeriavacieho základu.

Aktuálne si v druhom penzijnom pilieri na dôchodok sporí 1 milión 538 tisíc ľudí. Záujem mladých ľudí o sporenie v druhom pilieri pritom rastie.

Od začiatku tohto roka do konca augusta sa klientom jednej z dôchodkových správcovských spoločností stalo 53,2 tisíca nových sporiteľov, kým za celý minulý rok do tohto systému vstúpilo 65,6 tisíca nových účastníkov.

SSadzba sa postupne zvyšuje

Vstup do druhého piliera je dobrovoľný, môžu doň vstúpiť osoby mladšie ako 35 rokov, následne však sporiteľ už svoje rozhodnutie nemôže zmeniť a účasť je povinná.

To, že sa bude sadzba do druhého piliera od roku 2017 postupne zvyšovať zo 4 percent na 6 percent hrubej mzdy zamestnanca, resp. vymeriavacieho základu SZČO, schválil parlament ešte v auguste 2012, teda počas druhej vlády Roberta Fica.

Išlo o pozmeňujúci návrh vtedajšieho opozičného poslanca Ľudovíta Kaníka (SDKÚ-DS), ktorý podporili aj poslanci Smeru-SD.

Súčasťou vtedajšej novely zákona o starobnom dôchodkovom sporení totiž bolo zníženie príspevkovej sadzby do sporivého piliera z 9 percent na 4 percentá s účinnosťou od septembra 2012.