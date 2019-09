IT sektor na Slovensku ohrozuje nedostatok špecialistov

V krajine chýba 13.000 informatikov a je predpoklad, že stav sa bude naďalej zhoršovať,

24. sep 2019 o 12:24 TASR

BRATISLAVA. Predpokladom transformácie Slovenska na modernú digitálnu a informačnú spoločnosť je dostatok IT špecialistov.

Už v súčasnosti však chýba v krajine 13.000 informatikov a je predpoklad, že stav sa bude naďalej zhoršovať, povedal to v utorok na otvorení Festivalu inteligentného podnikania generálny riaditeľ sekcie digitálnej agendy, Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Radoslav Repa.

Slovensko zasiahne automatizácia a robotizácia

Repa pripomenul, že podľa údajov Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) je Slovensko krajinou, ktorá bude najviac zasiahnutá automatizáciou a robotizáciou práce.

"Do roku 2030 môže byť čiastočne alebo úplne automatizovaných až 40 percent pracovných miest vo výrobe, postihnuté však budú aj iné odvetvia," upozornil Repa.

Reforma vzdelávania

V praxi to bude znamenať, že procesy, ktoré budú automatizované, si budú vyžadovať vyššiu odbornosť obsluhy.

"Vzniknú iné pracovné miesta, často s vyššími požiadavkami na kvalifikáciu," povedal Repa.

Požiadavka firiem na informatikov bude aj naďalej rásť. Podľa Repu by mohla v nasledujúcich rokoch vyskočiť až na 20.000 voľných IT pozícií. Riešením je reforma vzdelávania, ktorá by mala produkovať viac ľudí s IT zručnosťami.

"Je čas zmyslieť sa nad razantnou, robustnou reformou vzdelávacieho procesu," dodal Repa, podľa ktorého Úrad pre investície a informatizáciu s ministerstvom školstva v tomto smere spolupracuje.

Požiadavkou zamestnávateľov je už dlhší čas povinná maturita z matematiky.

Podľa Repu je treba sa venovať aj väčšiemu zapojeniu žien do informatizácie, pretože Slovensko je zatiaľ v porovnaní s priemerom krajín EÚ v pomere žien zamestnaných v IT sektore podpriemerné.