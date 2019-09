Thomas Cook neodporúča vycestovať, prebieha najväčšia repatriácia v čase mieru

Klienti, kotrí majú zakúpený zájazd, majú kotaktovať poistného likvidátora.

BRATISLAVA. Thomas Cook Group v oficiálnom stanovisku neodporúča vycestovať partnerom a zákazníkom v prípade zájazdov s termínom odletu do pondelka 30. septembra vrátane.

Médiá o tom informoval o tom zástupca cestovnej kancelárie (CK) Pelikán, predajcu leteniek na Slovensku.

Klienti majú kontaktovať poistného likvidátora

Namiesto toho by mali klienti so zakúpenými zájazdmi, na ktoré sa vzťahuje poistenie proti insolvencii, kontaktovať poistného likvidátora, ktorým je rakúska pobočka poisťovne Allianz.

"V Pelikánovi evidujeme objednávky zájazdov a pobytov, ktoré boli, alebo môžu byť ovplyvnené krachom Thomas Cook Group. Všetkých klientov, ktorí sú v zahraničí, alebo by mali vycestovať do konca septembra, sme kontaktovali a poskytli im potrebnú pomoc či informácie," uviedla cestovka.

Zároveň odhadla, že celkovo môžu byť touto situáciou ovplyvnené stovky slovenských dovolenkárov v zahraničí a až tisícky ďalších klientov, ktorí ešte len mali vycestovať.

Rakúska pobočka pokračuje v prevádzke

Rakúska pobočka najstaršej svetovej cestovnej kancelárie sveta Thomas Cook zatiaľ podľa tejto CK oficiálne bankrot neohlásila, v niektorých krajinách však preventívne zastavila predaj zájazdov.

"Náš rakúsky partner pokračuje v obmedzenej prevádzke. Aj my preto musíme počkať na ďalšie informácie, ktoré očakávame v najbližších dňoch," uviedla CK. Všetky nové informácie bude komunikovať klientom.

V súvislosti s vlastnými pobytovými balíčkami a zájazdmi, v ktorých kombinuje aj produkty Thomas Cook Group, od ubytovania, letenky až po doplnkové služby, uviedla, že o svojich klientov sa postará. U dovolenkárov so zájazdmi, ktorí sa nachádzajú v zahraničí práve počas oznámenia krachu, je situácia mierne odlišná.

"So všetkými klientmi sme v kontakte. Okrem iného komunikujeme aj s hotelmi, ktoré od nich vo veľmi výnimočných prípadoch žiadajú napríklad opätovné zaplatenie zájazdu alebo jeho časti. To im, samozrejme, neodporúčame a žiadame ich, aby sa obrátili na nás čím skôr," priblížila.

Podobných situácií môže podľa CK pribúdať, pretože skrachovaná spoločnosť zvykla záväzky voči hotelom zaplatiť dodatočne, aj s niekoľkomesačným odstupom.

Podľa informácií CK by však mali byť spiatočné charterové lety dotknutých dovolenkárov bez zmeny, čiže ich návrat domov by mal byť zatiaľ zabezpečený.

Thomas Cook Group priamo alebo prostredníctvom ďalších dcérskych firiem, okrem iného z väčšej časti vlastní aj Neckermann Reisen, AirMarin, Oeger Tours a Bucher Reisen.

Do portfólia skupiny patrí aj letecká spoločnosť Condor, ale funguje samostatne.

"Condor zatiaľ nezrušil žiadne lety okrem charterových spojení v rámci dovolenkových balíčkov skrachovaných cestovných kancelárií na 23. a 24. septembra," dodala CK s tým, že sleduje situáciu v segmente leteniek a dovoleniek.

Najväčšia repatriácia v čase mieru

V pondelok sa vďaka mimoriadnym leteckým spojom dopravilo späť do vlasti 14 700 klientov. Oznámil to v utorok britský úrad pre civilné letectvo (CAA).

Ďalších zhruba 135 300 klientov by sa malo do Británie vrátiť počas 13 dní.

"Britský úrad pre civilné letectvo 23. septembra 2019 začal najväčšiu repatriáciu v čase mieru, aby dopravil viac ako 150-tisíc ľudí späť do Británie," uviedol úrad.

"V pondelok sa uskutočnilo 64 letov na prepravu viac než 14 700 cestujúcich. To znamená, že CAA repatrioval viac ako 95 percent z tých, ktorí sa mali v pondelok vrátiť," dodal.

V utorok je podľa CAA naplánovaných 74 letov, ktoré by mali späť do Británie prepraviť ďalších 16 500 ľudí. Operácia s označením Matterhorn má trvať do 6. októbra a celkovo sa plánuje viac ako tisíc letov.

"Chceme, aby si ľudia ďalej užívali svoju dovolenku, takže ich prepravíme do Británie v pôvodne plánovaný deň odletu, alebo o niečo neskôr," uviedol podľa agentúry Reuters riaditeľ CAA Richard Moriarty.

O prácu príde 21 000 zamestnancov

Britská CK Thomas Cook v dôsledku úpadku zrušila státisíce rezervácií dovoleniek po tom, ako sa jej nepodarilo zabezpečiť financie na svoju záchranu. Po krachu uviazlo v dovolenkových destináciách zhruba 600-tisíc turistov.

Úpadok firmy v pondelok 23. septembra oznámil britský úrad pre civilné letectvo, informovala agentúra AP. Podľa neho v zahraničí v súčasnosti dovolenkuje 150-tisíc Britov, ktorým bude treba vyplatiť odškodné.

Zrušené budú tiež všetky lety jej štyroch aerolínií, o prácu príde 21-tisíc zamestnancov v 16 krajinách sveta vrátane 9000 v Británii.

Na stránkach neckermanntravel.sk a neckermannreisen.sk je verejný oznam, že rokovania o zvýšení kapitálu Thomas Cook Group neviedli k pozitívnemu výsledku. Vyplýva z toho, že Thomas Cook Austria AG pozastavil predaj.