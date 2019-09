Zamestnávatelia odmietli automat na mzdy, ktorý navrhol Smer

Fico chce, aby sa minimálna mzda určovala ako šesťdesiat percent z priemernej.

23. sep 2019 o 12:37 SITA

BRATISLAVA. Všetky zamestnávateľské zväzy spolu so Združením miest a obcí Slovenska nesúhlasia s návrhom novely zákona o minimálnej mzde, podľa ktorej by sa od roku 2021 mali najnižšie hrubé zárobky stanovovať ako 60 percent z priemernej mzdy spred dvoch rokov.

Po pondelkovom rokovaní Hospodárskej a sociálnej rady Slovenskej republiky to povedal poslanec NR SR za Smer Erik Tomáš, ktorý spolu s predsedom strany Robertom Ficom tento legislatívny návrh do parlamentu predložil.

"Som rád, že sme sa zhodli v dvoch zásadných veciach," povedal.

Všetci sociálni partneri podľa neho oceňujú, že sa zachová dialóg medzi sociálnymi partnermi o výške minimálnej mzdy a dohoda sociálnych partnerov bude mať prednosť pred zákonným určením výšky minimálnej mzdy.

"Všetci sme sa tiež zhodli na tom, že je dobré, že sa zavádza vzorec pre výpočet minimálnej mzdy, lebo bude predvídateľná," povedal Tomáš.

Odborári podľa neho návrh odsúhlasili.

Na vzorci sa nedohodli

So zamestnávateľmi sa však poslanec za Smer nezhodol na tom, akú podobu má mať takýto vzorec.

"O tom som sľúbil ešte diskusiu, ale po vypočutí argumentov z oboch strán zatiaľ nevidím dôvod, prečo by sme niečo na danom vzorci mali meniť," zdôraznil Tomáš.

Zamestnávatelia k novele zákona podľa neho ešte môžu predložiť svoje návrhy. "Zamestnávatelia žiadajú zamyslieť sa nad tým, či by to namiesto priemernej mzdy nemohla byť mediánová mzda," povedal.

Ide o hodnotu hrubej mzdy, pri ktorej polovica zamestnancov zarába viac ako je mediánová mzda a druhá polovica zamestnancov menej. Mediánovú mzdu však podľa Tomáša Štatistický úrad Slovenskej republiky nestanovuje.

Debata je tiež o tom, či by sa do vzorca na stanovenie minimálnej mzdy nepridali k priemernej mzde aj ďalšie veličiny. Na rokovaní tripartity však zamestnávatelia žiadny protinávrh nepredložili.

"Zatiaľ nevidím dôvod, aby sme niečo menili na nami navrhovanom vzorci," dodal poslanec.

Návrh Smeru

Najnižšie hrubé zárobky na Slovensku by mali od roku 2021 tvoriť najmenej 60 percent z priemernej hrubej mzdy na Slovensku spred dvoch rokov. Vyplýva to z návrhu novely zákona o minimálnej mzde od poslancov za Smer, ktorý minulý týždeň v piatok parlament posunul do druhého čítania.

V roku 2021 by minimálna mzda mala tvoriť aspoň 60 percent z priemernej mzdy na Slovensku v roku 2019, čím by mohli najnižšie zárobky na Slovensku vzrásť až na 653 eur.

Podľa septembrovej makroekonomickej prognózy Inštitútu finančnej politiky pri ministerstve financií by totiž priemerná hrubá mzda na Slovensku za tento rok mohla dosiahnuť 1 088 eur. Výšku priemernej mzdy na Slovensku za rok 2019 zverejní štatistický úrad začiatkom marca budúceho roka.



Pri stanovovaní sumy minimálnej mzdy na rok 2021 a ďalšie roky má mať prednosť dohoda zamestnávateľov a odborárov. Ak sa na sume minimálnej mzdy na rok 2021 dohodnú zamestnávatelia a odborári do 15. júla budúceho roka alebo dohoda o najnižších hrubých zárobkoch nastane spoločne s predstaviteľmi vlády na rokovaní Hospodárskej a sociálnej rady SR do 31. augusta budúceho roka, dohodnutá výška minimálnej mzdy bude pre vládu záväzná.

Ak sa však sociálni partneri na výške minimálnej mzdy na ďalší rok do konca augusta nedohodnú, má sa uplatniť vzorec, podľa ktorého by sa minimálna mzda od roku 2021 v prípade nedohody sociálnych partnerov určovala ako 60 percent z priemernej hrubej mzdy na Slovensku spred dvoch rokov.

To, že sa odborári so zamestnávateľmi dohodnú na sume minimálnej mzdy na ďalší rok, je však málo pravdepodobné. Takúto bipartitnú dohodu totiž v posledných dvadsiatich rokoch nedosiahli.

Reálny je tak scenár, podľa ktorého by sa minimálna mzda určovala ako 60 percent z priemernej mzdy.