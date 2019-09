Kamenický má pre koaličných partnerov aj návrh s nižším výnosom dane z tabaku

Ak sa nedohodnú, minister financií návrh nepredloží.

23. sep 2019 o 12:24 TASR

BRATISLAVA. Ak Koaličná rada neodobrí návrh na zvýšenie spotrebnej dane z tabakových výrobkov, tak ho minister financií Ladislav Kamenický (Smer) nepredloží do parlamentu.

Koaličným partnerom chce predostrieť aj návrh, ktorý hovorí o nižšom plánovanom výbere z tejto dane ako pôvodne rezort pri návrhu zamýšľal.

Ďalšie peniaze do rozpočtu

K zvýšeniu dane mali na rokovaní Hospodárskej a sociálnej rady výhrady zástupcovia zamestnávateľov, odborári ho podporujú.

"Je to jeden zo zdrojov, po ktorom väčšinou siahne každá vláda, keď potrebuje nejaké financie do rozpočtu. Momentálne ho zostavujeme a robím všetko pre to, aby sme peniaze, ktoré vyberieme z tejto dane, dostali na zmysluplnejšie činnosti, ako je fajčenie," priblížil Kamenický.

Republiková únia zamestnávateľov (RÚZ) aj Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení kritizuje pri návrhu na zvýšenie spotrebnej dane z tabakových výrobkov to, že neprešiel riadnym legislatívnym procesom.

"Legislatívny návrh deklaruje, že návrh nemá žiadne sociálne a bezpečnostné dosahy, pritom je viac ako očakávateľné, že zvýšenie spotrebných daní bude mať negatívny vplyv na spotrebiteľov a nárast nelegálneho obchodu s tabakovými výrobkami," tvrdí RÚZ.

Ministerstvo financií navyše v analýze vplyvov podľa zamestnávateľov uvádza prepočet so spotrebou tabakových výrobkov, ktorá zodpovedá stavu z roku 2018, pričom neberie do úvahy reálny vývoj počas prvého polroka tohto roka.

Odborári však s návrhom na zvýšenie dane súhlasili.

Ak sa nedohodnú, Kamenický návrh nepredloží

Ministrovi financií sa zdá "absurdné, aby sa pri dani z tabaku hovorilo o nejakých sociálnych vplyvoch". "Ešte stále mám návrh, keď by som mohol znížiť ten celkový objem peňazí, ktoré by sme mohli dostať do rozpočtu, napríklad na polovicu. Ja s týmto návrhom prídem na Koaličnú radu," avizoval.

Ak sa koaliční partneri nedohodnú, návrh do parlamentu Kamenický nepredloží.

"Ja som realista, bez politickej podpory sa to nedá presadiť. Pre mňa je dôležité, aby natiekli nejaké peniaze z takejto dane aj do rozpočtu na budúci rok," poznamenal Kamenický.

Zároveň je presvedčený, že jeden z prvých krokov budúcej vlády bude zvýšenie dane pri tabaku.

"Môj návrh, ktorý som predložil, bol o 20 až 30 centov na cigarety nižší ako v okolitých krajinách, Maďarsku a Českej republike. To znamená, že ten priestor pre ďalšiu vládu je ešte väčší, ako som navrhol ja. Podávam pomocnú ruku a chcel by som aspoň časť z tých peňazí dostať do rozpočtu na budúci rok," dodal Kamenický.