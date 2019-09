Rezort hospodárstva analyzuje potreby investorov v priemyselných parkoch

Parky trpia na nedostatok miesta aj majetkovoprávne usporiadanie územia.

23. sep 2019 o 9:36 SITA

BRATISLAVA. Na Slovensku by mali vznikať také priemyselné parky, ktoré uspokoja potreby investorov, ako aj regiónov.

Zabezpečiť to má Komplexná koncepciu rozvoja priemyselných parkov, ktorú má do konca roka 2020 vypracovať Ministerstvo hospodárstva SR spoločne so Slovenskou agentúrou pre rozvoj investícií a obchodu.

Otázka rozvoja v regiónoch

Uvádza sa to v 1. akčnom pláne pre realizáciu opatrení vyplývajúcich zo Stratégie hospodárskej politiky SR do roku 2030, ktorý rezort hospodárstva predložil do pripomienkového konania.

„Komplexná koncepcia by mala analyzovať potreby investorov v oblasti priemyselných parkov v súčasnosti, ale aj v budúcnosti na jednej strane a na druhej strane schopnosť Slovenska tieto potreby uspokojiť v čase, a to aj s ohľadom na zabezpečenie regionálneho rozvoja,“ píše sa v materiáli.

Nedostatok priemyselných parkov nad 10 hektárov

Cieľom by pritom mala byť taká ponuka priemyselných parkov v takej štruktúre, kvalite a kvantite, aby dokázala uspokojiť potreby širokého spektra investorov a súčasne potreby Slovenska a regiónov.

Z praxe agentúry SARIO a komunikácie s potenciálnymi investormi je podľa materiálu jasný reálny nedostatok pripravených priemyselných parkov nad 10 hektárov v širšom regióne stredného a východného Slovenska a chýbajúce kancelárske priestory v krajských mestách, mimo Bratislavy a Košíc, pre IT firmy a centrá podnikových služieb.

To podľa agentúry predstavuje faktor negatívne ovplyvňujúci našu konkurencieschopnosť a atraktivitu.

„Na základe informácií z trhu dnes hodnotíme nedostatok z pohľadu výmery, majetkovoprávneho usporiadania územia, stavu verejnej infraštruktúry, ale aj širších vzťahov ako disponibilita pracovnej sily s požadovaným vzdelaním, disponibilita vhodných vzdelávacích inštitúcií v okolí, vrátane výskumných a vývojových kapacít pre niektoré investície, cestná a železničná komunikácia lokálneho a širšieho významu v blízkosti parku, kvalita života v okolí a podobne," konštatuje sa v pláne.

Prvý akčný plán pre realizáciu opatrení vyplývajúcich zo Stratégie hospodárskej politiky SR do roku 2030 nadväzuje na vládou schválenú Stratégiu hospodárskej politiky Slovenskej republiky do roku 2030. Zodpovednosť za plnenie jednotlivých úloh bude mať ministerstvo hospodárstva.

Poradenstvo pre malé a stredné podniky

Úlohy sú v pláne rozdelené do niekoľkých oblastí, a to rozvoj ľudského kapitálu, technologické zmeny a podpora inovatívneho potenciálu, environmentálna a energetická efektívnosť hospodárstva, rozvoj podnikateľského prostredia a regionálny rozvoj súčasne s oblasťou pôdohospodárstva.

Rezort hospodárstva by podľa plánu mal okrem koncepcie do konca roku 2020 analyzovať potenciál a výzvy zavedenia princípov obehového hospodárstva vo vybraných hospodárskych odvetviach, ako aj spustiť informačnú kampaň zameranú na optimalizáciu rezervovanej kapacity v distribučnej sústave.

Do konca októbra 2020 má zároveň za úlohu vytvoriť pilotný program bezplatného poradenstva pre malé a stredné podniky pre zdrojovú efektívnosť.