Vyrovnaný rozpočet nemôže byť na úkor života obyvateľov, myslí si Raši

Podľa Trubana vláda opustila svoje vlastné programové vyhlásenie.

22. sep 2019 o 16:00 TASR

BRATISLAVA. Cieľ vyrovnaného rozpočtu nemôže byť na úkor obyvateľov, povedal v nedeľnej diskusnej relácii Na telo v televízii Markíza podpredseda vlády pre investície a informatizáciu Richard Raši zo Smeru.

Podľa lídra koalície PS/Spolu Michala Trubana vláda opustila svoje vlastné programové vyhlásenie.

Truban tiež kritizoval tendre v informatizácii a klientelizmus, podľa Rašiho sú obstarávania transparentné.

"Každá vláda chce napĺňať svoje programové vyhlásenie, tak ako sa dá," vyhlásil Raši. Dodal, že výroky o nulovom deficite vyhlásil exminister financií Peter Kažimír na základe vtedajších predikcií.

Obedy zadarmo považuje Truban za dobrý nápad

Podľa Rašiho sa trhy ochladzujú a ide sa do hospodárskej recesie. Sociálne balíčky považuje za opatrenia, ktoré majú zabezpečiť, aby sa prípadná kríza nedotkla života ľudí.

"Sú to marketingové nesystémové opatrenia, ktoré mali robiť celé štyri roky," uviedol Truban o sociálnych balíčkoch.

Viacero opatrení považuje za dobrú myšlienku ako napríklad obedy zadarmo, ale prevedenie je podľa neho nepremyslené a robené narýchlo. "Nakoniec tí občania musia oveľa viac platiť," uzavrel.

Dodal, že by to PS/Spolu robilo cez testovací projekt, kde by zapojili lokálnych farmárov a podporovali tak zdravú stravu.

Podľa Rašiho je tvrdenie, že ľudia platia za školské obedy viac, klamstvo. "Nikde neplatia oveľa viac, pretože nikde neplatia viac, všade platia menej," spresnil.

Na otázku, či Smer-SD zvládol obedy zadarmo dobre, Raši uviedol, že sa opatrenie stále realizuje.

Raši útočil na Trubana pre informatizáciu

V otázke daní chce Truban daň za veci, ktoré škodia životnému prostrediu alebo daň z hazardu. PS/Spolu taktiež plánuje v prípade členstva v budúcej vláde znižovať odvody.

Podľa Rašiho takýto program vytvorí 2,5-miliardový dlh, Truban chce tento deficit vykryť z eurofondov.

"Štúdiu uskutočniteľnosti vo veľmi veľkej miere píšu ľudia z firiem, ktorí to dodávajú," uviedol Truban.

Ďalším problémom podľa neho je, že politickí lídri nemajú záujem, aby informatizácia fungovala. Podľa neho chcú iba obstarávať a čerpať eurofondy, ktoré ani poriadne nevedia čerpať.

"Na to, aby sa nestávalo, aby sa niekto pokúsil niečo nekalé urobiť, mávame stop and go mítingy z Úradu hodnoty za peniaze," oponuje Raši s tým, že jeho úrad robí aj verejné vypočutia.

"Proces obstarávania štátneho IT je v súčasnosti robený naozaj transparentne a nie je nikým spochybňovaný, okrem jednej organizácie, ktorú kedysi zakladal pán Truban," dodal vicepremiér.

Gašpara by Raši na kandidátke nechcel

V otázke kandidátnej listiny Smeru-SD do volieb Raši poznamenal, že meno volebného lídra bude známe v novembri.

Na otázku, či je lepší premiér Peter Pellegrini alebo Robert Fico, Raši odpovedal, že Pellegrini je v tejto dobe najlepší predseda vlády.

Bývalého policajného prezidenta Tibora Gašpara by na kandidátke Smeru-SD nechcel, kým sa neodstránia pochybnosti spájané s jeho osobou.

Podľa Trubana by bola prezidentka Zuzana Čaputová lepšou volebnou líderkou PS/Spolu ako on.