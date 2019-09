Slováci by nemali tankovať drahší benzín a naftu

Stuácia vo svete by nemala mať veľký vplyv na ceny pohonných látok.

22. sep 2019 o 13:56 SITA

BRATISLAVA. Aktuálna situácia vo svete by nemala mať veľký vplyv na ceny pohonných látok na slovenských čerpacích staniciach.

Súvisiaci článok Ako konflikt v Saudskej Arábii zdraží benzín na Slovensku Čítajte

"Aktuálne sú ceny čierneho zlata pod vplyvom toho, kedy sa opäť obnoví produkcia. Na jednej strane na trhu je dostatok rezerv na vykrytie tohto výpadku aj na dlhšie obdobie, no vyššie riziko nepustí cenu ropy na úrovne pred útokom," uviedla pre agentúru SITA analytička Poštovej banky Lucia Dovalová.

Upokojenie, a teda korekciu cien na trhy podľa nej priniesli informácie o reštartovaní produkcie do konca mesiaca.

Ako pokračovala, šéf Bieleho domu sa vyjadril, že plánuje ešte viac sprísniť už i tak tvrdé sankcie voči Teheránu. "Predpokladáme, že ceny na našich pumpách zostanú nezmenené,“ povedala analytička.

V úvode roka boli ceny lacnejšie

Ako informoval Štatistický úrad, priemerné ceny pohonných látok v minulom týždni (37. týždeň) v porovnaní s tým predchádzajúcim týždňom klesli. Ceny pohonných látok tak opäť zamierili nadol po týždňovej pauze.

Cena 95-oktánového benzínu sa znížila o 0,9 percenta na 1,322 eur za liter a 98 oktánového benzínu o viac ako percento na 1,505.

Aj nafta zlacnela, avšak iba mierne o 0,2 percenta na 1,214 eur za liter.

“ Predpokladáme, že ceny na našich pumpách zostanú nezmenené. „ Lucia Dovalová, analytička Poštovej banky

"V porovnaní s rovnakým obdobím vlaňajška však tankujeme benzín lacnejšie o sedem percent a za naftu platíme o šesť percent menej. V porovnaní s úvodom tohto roka, kedy boli ceny najnižšie, nás ale benzín vychádza zhruba o 7,2 percenta drahšie a nafta o 3,2 percenta,“ dodala Dovalová.

Aktuálne sa cena ropy Brent pohybuje v blízkosti hladiny 64 amerických dolárov za barel. Minulotýždňový útok na dva ropné komplexy v Sadskej Arábii zatienili externé riziká, ktoré dovtedy bránili rastu cien, ako napríklad nedoriešené zahranično-obchodné vzťahy USA a Číny, brexit a obavy z ochladenia dopytu po rope.

Cena ropy sa postupne koriguje

V úvode týždňa ceny čierneho zlata mierili prudko nahor. Ropný trh reagoval na sobotňajšie útoky na dva ropné komplexy v Saudskej Arábii, ktoré znížili produkciu na polovicu, čo tvorí päť percent globálnej ponuky ropy.

Ide o najvýraznejší výpadok od roku 1991.

"Po spustení pondelkového obchodovania ropa Brent zaznamenala prudký nárast ceny, a to až o viac ako 20 percent na hranicu 72 dolárov za barel. Do záverečných hodín sa cena ropy čiastočne skorigovala a zatvárala so ziskom takmer 15 percent na úrovni 69 dolárov za barel. Nasledujúce dni ropný trh korigoval tento výrazný zisk,“ uzavrela Dovalová.