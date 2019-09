Richter uvažuje o tom, že nezamestnaným zakáže vrátiť sa do tej istej firmy

20. sep 2019 o 15:37 SITA

BRATISLAVA. Ak zamestnanec podá alebo dostane výpoveď a odíde na úrad práce čerpať pol roka dávku v nezamestnanosti, nebude sa môcť po šiestich mesiacoch vrátiť k tomu zamestnávateľovi, u ktorého dal alebo dostal výpoveď.

Nad takýmto sprísnením pri čerpaní nezamestnaneckých dávok uvažuje minister práce a sociálnych vecí Ján Richter.

Zneužívaný systém dávok

"Možno sú tu prípady, že v tomto období špekulanti vystúpia z práce, sú nejakú dobu v evidencii úradu a poberajú šesť mesiacov relatívne slušné dávky," upozornil na piatkovej tlačovej besede.

Takýto postup však podľa neho nie je nezákonný.

"V ďalšom období chceme hovoriť so zamestnávateľmi a možno že tu urobíme aj istú úpravu, možno aj legislatívnu," povedal Richter. Podstata tejto úpravy by podľa neho spočívala v tom, aby sa ľudia po šiestich mesiacoch nevracali do tej istej firmy, odkiaľ odišli. "To sa javí byť možno ako špekulatívne," tvrdí šéf rezortu práce a sociálnych vecí.

Systém dávok v nezamestnanosti je tak podľa Richtera do istej miery zneužívaný, avšak zákonne nárokovateľný.

"Tí ľudia si čerpajú do istej miery prostriedky, ktoré si za tie dva roky práce odviedli," povedal.

Špekulatívne prepúšťanie

Pravdou však je, že odvody zaplatené zamestnancom a zamestnávateľom na poistenie v nezamestnanosti tvoria dve percentá z hrubej mzdy zamestnanca, čo pri 1 000-eurovej hrubej mzde tvorí 20 eur mesačne.

Počas dvoch rokov, ktoré sú potrebné na získanie nárok na dávku v nezamestnanosti, tak prídu za tohto zamestnanca do Sociálnej poisťovne odvody na poistenie v nezamestnanosti v sume 480 eur.

Dávka však tvorí polovicu z hrubej mzdy zamestnanca, a preto by tento nezamestnaný pol roka dostával dávku v nezamestnanosti v sume 500 eur. Zaplatené poistné sa tak minie už pri vyplatení prvej dávky v nezamestnanosti.



Ako pre agentúru SITA uviedol tajomník Republikovej únie zamestnávateľov Martin Hošták, o takomto zámere počuje prvýkrát a navrhovanému obmedzeniu nerozumie.

"Prečo by sme mali brániť firmám opätovne zamestnávať svojich zamestnancov," pýta sa. Neverí tomu, že sa prepúšťanie zo "špekulatívnych" dôvodov deje v štatisticky významných rozmeroch.

Počet poberateľov stúpol

Počet poberateľov dávky v nezamestnanosti na Slovensku stúpol v auguste tretí mesiac po sebe.

Túto dávku Sociálna poisťovňa minulý mesiac vyplatila 37,4 tisíca nezamestnaným. Ide o najväčší počet poberateľov nezamestnaneckej dávky od začiatku minulého roka, kedy sa zmiernili podmienky nároku na túto dávku.

V porovnaní s júlom tohto roka dostávalo dávku o 1,9 tisíca ľudí viac, medziročne ide o nárast o 2,8 tisíca nezamestnaných.

Za osem mesiacov tohto roka tak dávku poberalo priemerne mesačne 35,5 tisíca osôb. Počet poberateľov tejto dávky tak zatiaľ prekračuje plánovaný rozpočet Sociálnej poisťovne na tento rok.

Tohtoročný rozpočet Sociálnej poisťovne, ktorý parlament schválil koncom vlaňajška, totiž počíta s tým, že dávku v nezamestnanosti v tomto roku dostane priemerne 33,2 tisíca ľudí.

Bez práce do pol roka

Počet poberateľov dávky v nezamestnanosti pritom medziročne stúpa napriek tomu, že miera evidovanej nezamestnanosti na Slovensku ku koncu júla medziročne klesla o 0,50 percentuálneho bodu na 4,97 %.

Súvisí to s tým, že na úradoch práce v posledných mesiacoch síce ubúdajú ľudia nezamestnaní viac ako jeden rok, avšak pribúdajú ľudia, ktorí sú bez práce do pol roka.

Úrady práce tak opúšťajú nezamestnaní, ktorí už nemali nárok na dávku v nezamestnanosti a do evidencie prichádzajú ľudia, ktorí žiadajú o nezamestnaneckú dávku.

Počet nezamestnaných, ktorí sú na úrade práce evidovaní do šiestich mesiacov, od apríla tohto roka vzrástol zo 75 tisíc na takmer 80 tisíc.

Naopak, od apríla tohto roka z evidencie úradov práce odišlo tri tisíc nezamestnaných, ktorí nemali prácu viac ako jeden rok. Počet dlhodobo nezamestnaných tak klesol na 59,4 tisíca.

Podmienky nároku sa zmiernili

Dávku v nezamestnanosti vypláca Sociálna poisťovňa nezamestnanému najviac pol roka.

Od začiatku minulého roka sa podmienky nároku na túto dávku zmiernili. Kým do konca roka 2017 bol pri práci na neurčitý čas nárok na nezamestnaneckú dávku podmienený najmenej dvomi rokmi poistenia v posledných troch rokoch, od začiatku vlaňajška sa podmienka dvojročného poistenia v nezamestnanosti už vzťahuje na obdobie posledných štyroch rokov pred zaradením do evidencie nezamestnaných.

Takéto miernejšie pravidlá pritom už v roku 2017 platili pri nároku na dávku v nezamestnanosti, ak žiadateľ o dávku pracoval na určitý čas, alebo bol dobrovoľne poistený v nezamestnanosti.



Polepšili si aj zamestnanci so zmluvou na určitý čas a osoby dobrovoľne poistené v nezamestnanosti. Ešte v roku 2017 totiž mali tieto dve skupiny poistencov nárok na dávku v nezamestnanosti najviac štyri mesiace, od januára minulého roka dávku v nezamestnanosti dostávajú najviac šesť mesiacov.

V maximálnej dĺžke obdobia poskytovania dávky v nezamestnanosti sa tak dostali na úroveň zamestnancov, ktorí pracujú na neurčitý čas.