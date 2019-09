Obedy zadarmo podľa Smeru fungujú, za kritikou vidí politikárčenie

Smer za obedy zadarmo kritizovali viaceré strany.

20. sep 2019 o 13:38 TASR

BRATISLAVA. Strana Smer odmieta, že obedy zadarmo na Slovensku nefungujú. Za vyjadreniami niektorých starostov a obcí vidí strana "politikárčenie".

Smer za obedy zadarmo kritizovali viaceré strany s tým, že rodiny majú problém so zaplatením kaucie pri obedoch, alebo že sa k obedom nedostanú deti z rodín v hmotnej núdzi.

Smer kritiku odmieta

"Už aj doteraz deti z rodín v hmotnej núdzi dostávali obedy zadarmo. Už doteraz mali právo na dotáciu vo výške jedného eura. Toto je hnusná politika na úkor detí a je mi ľúto, že pán Kiska sa znížil na takúto úroveň," adresoval kritikom poslanec Smeru Erik Tomáš.

Podľa neho v niektorých obciach rodičia doplácajú dve eurá a niekde si starostovia vymysleli kaucie, aby mohli tvrdiť, že rodičia platia viac. "Dostávame maily od nespokojných a nahnevaných starostov, že čo sa deje, že u nich obedy zadarmo fungujú," tvrdí Tomáš.

Zároveň sa odvoláva na prieskum Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS), podľa ktorého je priemerný doplatok na obedy v obciach a mestách na prvom stupni základných škôl osem centov a na druhom stupni 12 centov.

"Ja sa pýtam, to naozaj starostovia a primátori, ktorí za posledných päť rokov dostali o jednu miliardu eur viac na svojich príjmoch, a to drvivá väčšina je tvorená z daní z príjmov fyzických osôb, nemajú na to, aby 8 a 12 centov doplatili? Ja za tým vo veľkej miere vidím politikárčenie a, bohužiaľ, na úkor detí," vyhlásil Tomáš.

Opatrenia spĺňajú cieľ

Strana Smer tvrdí, že už prvé dni zavedenia tohto opatrenia ukázali, že plní základné dva ciele.

"Výrazne sa finančne odľahčili rodiny a omnoho viac detí sa dostalo k teplým obedom. O 25 % detí viac sa naobeduje. Toto bol náš hlavný cieľ, akékoľvek politikárčenie odmietame," vyhlásil Tomáš.

Čo sa týka kvality obedov, tak za ňu sú podľa Smeru-SD zodpovedné mestá a obce.

"Za stravovanie žiakov podľa zákona sú zodpovední zriaďovatelia škôl a materských škôl. Aj doteraz boli povinní navariť obedy pre 100 % detí, ak by prejavili záujem, a teda sú zodpovední aj za kvalitu potravín a obedov," myslí si Tomáš.

Diskutovať je podľa neho možné jedine o tom, že od septembra vzrástli cenové pásma potravín.

"Môžeme sa baviť, že keď chceme vyššiu kvalitu jedál, či jemne nezvýšime tú dotáciu na hornú hranicu cenových pásiem potravín, aby sa varili kvalitnejšie jedlá," dodal Tomáš.