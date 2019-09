Bulhari podpísali kontrakt na výstavbu plynovodu z Turecka

Kontrakt má hodnotu 1,1 miliardy eur.

19. sep 2019 o 13:20 SITA

SOFIA. Bulharská štátna plynárenská spoločnosť Bulgartransgaz podpísala s konzorciom vedeným saudskoarabskou firmou Arkad Engineering kontrakt na výstavbu plynovodu za 1,1 miliardy eur, ktorým sa bude z Turecka prepravovať ruský zemný plyn dopravený podstatne väčším plynovodom TurkStream.

Bulharský plynovod v dĺžke 474 kilometrov má viesť od južných hraníc krajiny s Tureckom k západným hraniciam so Srbskom.



Plyn cez Bulharsko sa má dopravovať do Srbska, Maďarska a Rakúska. Bulharsko okrem toho spoločne s Gréckom začalo v tomto roku výstavbu plynovodu, ktorým sa bude plyn dopravovať do Bulharska.