Na vybrané potraviny sa zníži daň na desať percent

Spôsob výpočtu minimálneho dôchodku na Slovensku sa má zmeniť. Poslanci posunuli do druhého čítania novelu zákona o sociálnom poistení z dielne poslancov koaličnej SNS.

Povinnosť poskytnúť príspevok na rekreáciu, teda rekreačný poukaz, by sa mala rozšíriť na všetkých zamestnávateľov. Nárok na tento príspevok tak má mať každý zamestnanec, ktorý vo firme odpracoval najmenej 24 mesiacov. Nemal by sa pritom brať ohľad na počet zamestnancov. Novelu Zákonníka práce posunuli poslanci do druhého čítania.

Spôsob zverejňovania údajov o dlžníkoch na úhradách v bytovom dome by sa mal sprehľadniť. Počíta s tým novela zákona o vlastníctve bytov a nebytových priestorov, ktorú posunul parlament do druhého čítania.

Podmienky na poskytnutie investičnej pomoci na podporu investičného zámeru v cestovnom ruchu by sa mali upraviť. Navrhuje to poslanec koaličnej SNS Peter Pamula v novele zákona o podpore cestovného ruchu, ktorú parlament posunul do druhého čítania.

Nárok na dlhšiu dovolenku o jeden týždeň by mali mať aj zamestnanci, ktorí nedovŕšili 33 rokov a trvalo sa starajú o dieťa. Navrhujú to poslanci koaličnej SNS Tibor Jančula a Magdaléna Kuciaňová v novele Zákonníka práce, ktorú posunul parlament do druhého čítania.

Miestny poplatok za rozvoj by sa mal upraviť. Parlament posunul do druhého čítania novelu zákona z dielne koaličných poslancov Mosta-Híd Petra Antala a Irén Sárközy, ktorí zmeny navrhujú na základe požiadaviek aplikačnej praxe a podnetov miest a obcí.