Rodičovský príspevok sa zmení. Za akých podmienok dostane rodič o stovku viac?

Dvojstupňový rodičovský príspevok sa zavedie do praxe od januára 2020.

29. sep 2019 o 18:00 Daniela Hajčáková

BRATISLAVA. Rodičovský príspevok na dieťa už štát nebude vyplácať všetkým rodičom v rovnakej výške. V súčasnosti dostáva na dieťa jeden z jeho rodičov 220,70 eura mesačne bez ohľadu na to, či pred narodením dieťaťa pracoval, alebo nie.

Od januára sa to zmení. Dávka sa zvýši každému, niekomu však viac a niekomu menej.

Zjednodušene sa dá povedať, že nižší rodičovský príspevok 270 eur dostanú tí, ktorí pred narodením dieťaťa nepracovali. Tí, ktorí boli zamestnaní, a teda boli v Sociálnej poisťovni nemocensky poistení, dostanú o stovku viac – 370 eur.

S návrhom prišiel koaličný Smer. "Chceli sme urobiť rozdiel medzi ženou, ktorá pred materskou pracovala a ktorá nepracovala," hovoril v júni predseda strany Robert Fico.

Opozícia nápad odstupňovať príspevok kritizovala s tým, že vytvára dve kategórie detí.

Podobná situácia tu už pritom raz bola. Dvojstupňový príspevok zaviedla Viera Tomanová v roku 2010, keď bola ministerkou práce za Smer.

Keď sa stal ministrom Jozef Mihál za SaS, dávku opäť zjednotil na vtedajších 190,10 eura. "Do sociálnej dávky zásluhovosť nepatrí. My takto diskriminujeme deti," hovorí Mihál aj dnes.

Kto dostane 370 eur?

Podľa nových pravidiel dostane vyšší rodičovský príspevok - 370 eur mesačne rodič, ktorý na dieťa poberal materské.

Matke štát materské vypláca zväčša šesť týždňov pred a 28 týždňov po narodení dieťaťa. Dávka dosahuje zhruba výšku jej dovtedajšieho čistého platu.

Nárok na túto dávku má matka vtedy, ak bola nemocensky poistená minimálne 270 dní počas dvoch rokov pred pôrodom. Nemusí to byť nepretržite.

Výška rodičovského príspevku rok 2012 suma 194,70 €

2012 suma rok 2013 suma 199,60 €

rok 2014 suma 203,20 €

rok 2015 suma 203,20 €

rok 2016 suma 203,20 €

do apríla 2017 suma 203,20 €

od mája 2017 suma 213,20 €

rok 2018 suma 214,70 €

rok 2019 suma 220,70 €

Zamestnanci sú pritom poistení automaticky.

Kto dostane nižší príspevok 270 eur?

Nižšiu sumu, teda dávku vo výške 270 eur dostane rodič, ktorý požiadal o rodičovský príspevok, ale materské na dieťa nepoberal.

Napríklad, ak sa matkou stane študentka, ktorá ešte nepracovala a nebola poistená ani dobrovoľne, vyšší rodičovský príspevok nebude môcť dostať.

Pomôcť jej nemusí, ani keď si počas štúdia privyrábala na brigádach. Zo zárobku na dohodu o brigádnickej práci študentov sa totiž nemocenské poistenie neplatí.

"Ak chcú mať takéto matky istotu, aby im vznikol počas štúdia nárok na materské, mali by si hľadať prácu na pracovný pomer alebo na dohodu o pracovnej činnosti," radí Mihál.

Žena si poistenie môže platiť aj dobrovoľne.

Môže si matka zvýšiť počet dní nemocenského poistenia dodatočne po narodení dieťaťa, aby dostala vyšší príspevok?

Nie, toto možné nie je, vysvetľuje hovorkyňa ministerstva práce Barbora Petrová. Ak matka nesplnila podmienku minimálne 270 dní nemocenského poistenia ešte pred pôrodom, nemá nárok na materské, a teda ani na vyšší rodičovský príspevok.

Tento nárok teda nezíska ani vtedy, keď popri starostlivosti o dieťa začne aj pracovať a zabezpečí si tak 270 dní nemocenského poistenia.

Ak by napríklad začala pracovať, keď má dieťa jeden rok a po deviatich mesiacoch s nazbieranými 270 dňami poistenia by očakávala vyšší príspevok 370 eur, nedostane ho.

"Matka, ktorá nepoberá materské, nemôže mať vyšší rodičovský príspevok," hovorí Petrová.

Inak to môže byť v prípade otca. Ten totiž môže materské čerpať až do veku troch rokov dieťaťa a štát mu ho vypláca 28 týždňov. Podmienku byť počas dvoch rokov aspoň 270 dní nemocensky poistený môže otec naplniť aj po narodení dieťaťa - až do momentu, kým nezačne poberať materské.

Rodičovský príspevok pri tom poberá len jeden rodič, aj keď má pár viac malých detí, príspevok dostane rodič len jeden.

Na aký príspevok majú nárok živnostníci?

Podmienky sú pre všetkých rovnaké bez ohľadu na to, či je rodič zamestnaný, nezamestnaný, alebo živnostník.

Živnostníčka si však na rozdiel od zamestnanej matky musí dávať väčší pozor na to, či splnila potrebný počet dní nemocenského poistenia. Živnostníci totiž odvody do Sociálnej poisťovne vrátane nemocenského poistenia nemusia platiť okamžite po založení živnosti. Záleží to na ich príjmoch v podanom daňovom priznaní.

Napríklad, žena skončí strednú školu. Od 1. júla si založí živnosť, začne podnikať a do konca roka zarobí dohromady v hrubom 6000 eur. Až na základe daňového priznania, ktoré podá v marci ďalšieho roka, bude jasné, či si bude musieť platiť aj sociálne odvody. Takú povinnosť má vtedy, ak jej príjem v roku 2019 presiahol 6078 eur.

"Dva roky pracuje, ale poistená jednoducho nebude. Keď v tom čase otehotnie, zistí, že nárok na materské nemá. Dostane potom aj nižší rodičovský príspevok," vysvetľuje Mihál.

Živnostníčka sa však môže poistiť aj dobrovoľne, aby si materskú aj vyšší rodičovský zabezpečila. Minimálna suma poistného je momentálne 158 eur mesačne.

Čo ak sa matke, ktorá je doma s dieťaťom, narodí ďalšie dieťa?

Ak žena pred nástupom na materskú pracovala a jej pracovný pomer stále trvá, rodičovská dovolenka sa ráta tak, ako keby bola nemocensky poistená. Ak znovu otehotnie, nárok na materské bude mať aj pri ďalšom dieťati. Neskôr teda dostane aj vyšší rodičovský príspevok.

Podmienkou je, že nepríde o zamestnanie pri starostlivosti o prvé dieťa. To sa môže stať v prípade, ak mala zmluvu len na určitý čas, a ten práve vtedy uplynie.

Matka pred pôrodom nepracovala a nebola nemocensky poistená, ale otec dieťaťa pracoval a bol poistený. Môže poberať na dieťa vyšší rodičovský príspevok otec?

Môže, ale musí splniť stanovené podmienky. Aj tu platí, že vyšší rodičovský príspevok je naviazaný na vyplácanie materskej.

Ak otec nevyužije možnosť ísť na materskú, vyšší rodičovský príspevok nedostane. Popri vyplácaní rodičovského príspevku je možné aj pracovať.