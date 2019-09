Pellegrini nevylúčil vyššie dane na tabak

Premiér má v pláne udržať stabilitu verejných financií.

17. sep 2019 o 16:42 SITA

BRATISLAVA. Premiér Peter Pellegrini si vie predstaviť zvyšovanie spotrebných daní z tabakových výrobkov.

Vyhlásil to v utorok pred rokovaním vlády v Giraltovciach s tým, že eviduje aj zásadný nesúhlas s týmto návrhom zo strany SNS.

Tvrdí však, že ako premiér má taktiež zodpovednosť za stabilitu verejných financií, preto bude vláda pozorne sledovať, na čo majú ísť verejné zdroje.



O spotrebných daniach z tabakových výrobkov, ako aj ďalších koaličných návrhoch, tak bude ešte rokovať koaličná rada, čo potvrdil aj predseda vlády.

Danko odmieta vyššiu daň na alkohol a cigarety

Predseda SNS Andrej Danko tieto rokovania avizoval na štvrtok alebo piatok tento týždeň.

Ten zároveň v utorok v parlamente zopakoval, že jeho strana v žiadnom prípade zdražovanie cigariet nepodporí.

"Za SNS poviem s plnou zodpovednosťou, žiadne cigarety, alkohol sa zdražovať nebudú. Je to predsa scestné, aby o 50 centov, mihnutím prútika, zrýchleným legislatívnym konaním také niečo pripravoval," tvrdí predseda národniarov.

Ako zopakoval, štát má stále veľa možností ako dostať príjmy do rozpočtu, či už zvýšením efektívnosti výberu dane z pridanej hodnoty, či reformou v odmeňovaní v rámci štátnej správy.

Pellegrini je za zvyšovanie spotrebných daní

Predseda vláda Peter Pellegrini si však myslí, že spotrebné dane na cigarety a predovšetkým bezdymové tabakové výrobky, ale aj v prípade alkoholu, by sa mali na Slovensku zvyšovať, aby sa dorovnávali voči okolitým krajinám.

Súvisiaci článok Danka nahnevala vyššia daň na cigarety, hovorí o vážnom porušení koaličnej zmluvy Čítajte

"Ja osobne sa prihováram za to, že v prípade alkoholu a tabaku by sme mali dosahovať úroveň minimálne zdaňovania okolitých krajín. Minimálne pri elektronických bezdymových tabakových výrobkoch, tak tam tá sadzba na Slovensku je podstatne nižšia, ako je v Maďarsku, Poľsku a Českej republike. Ja si myslím, že aby nedochádzalo k nejakému dumpingu, si viem predstaviť, že by sme tieto dane zvýšiť mohli," povedal Pellegrini.

Predsedovi SNS Andrejovi Dankovi odkázal, že jeho postoj eviduje, na druhej strane naznačil, že bez opatrení, ktoré majú rozpočtu pomáhať, sa bude oveľa prísnejšie pozerať na opatrenia, ktoré naopak z rozpočtu uberajú.

"Evidujem samozrejme zásadný odpor SNS, na druhej strane ale avizujem, že ja ako predseda vlády, ktorý má zodpovednosť za stabilitu krajiny aj za zdravie verejných financií, samozrejme budem veľmi pozorne sledovať, na čo všetko ešte vláda dá, alebo nedá zelenú, a ktoré výdavky väčšieho charakteru stopne preto, aby sme si naozaj zachovali zdravie verejných financií," dodal.