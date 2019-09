Tvrdý brexit môže ohroziť približne tretiny írskych fariem

V roku 2017 približne 38 percent írskeho agroexportu smerovalo do Británie.

17. sep 2019

DUBLIN. Zhruba každej tretej farme v Írsku hrozí, že v prípade tvrdého brexitu skončí. Uviedla to v utorok írska centrálna banka.

"Približne tretina z írskych fariem je klasifikovaná ako ekonomicky zraniteľná," informovala Národná banka Írska v oznámení, ktoré zverejnila agentúra AFP. Dôvodom je previazanosť trhov.

Hrozba dovozných ciel

Ako ukázali údaje írskeho ministerstva pôdohospodárstva z roku 2017, približne 38 percent írskeho agropotravinárskeho exportu smerovalo do Británie.

Ak by však Británia opustila 31. októbra Európsku úniu bez dohody, obchodné pravidlá sa podľa všetkého začnú riadiť pravidlami Svetovej obchodnej organizácie (WTO).

To by znamenalo zavedenie dovozných ciel a ďalšie obchodné prekážky medzi krajinami.

Tvrdý úder pre malé farmy

Napríklad clá na dovoz mäsa sa budú podľa centrálnej banky pohybovať na úrovni takmer 50 percent. To by írskych producentov hovädzieho dobytka dostalo do obzvlášť zlej situácie.

"(Agropotravinársky) sektor je vysoko závislý od britského trhu," uviedla banka. Poukázala pritom na fakt, že v Írsku je veľa malých fariem s nižšími príjmami, čo v prípade zavedenia vysokých dovozných ciel zo strany Británie, ak dôjde k tvrdému brexitu, bude pre ne znamenať tvrdý úder.

Obrovské riziko pre írsky farmársky sektor potvrdil aj Joe Healy, prezident Združenia írskych farmárov. Ako povedal, brexit bez dohody "bude pre farmárov v celom Írsku katastrofa".

Dodal, že tamojší farmári podporujú súčasnú dohodu medzi Európskou úniou a Britániou, ktorú vyrokovala bývalá premiérka Theresa Mayová.

Podľa Healyho je nevyhnutné vyhnúť sa tvrdej hranici s Írskom a Severným Írskom a chrániť integritu jednotného trhu.

V minulých dňoch írska vláda oznámila, že jej rozpočtové plány na rok 2020 budú vychádzať z predpokladu, že k tvrdému brexitu dôjde. To signalizuje, že pre Dublin je táto možnosť najpravdepodobnejším scenárom.