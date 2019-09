SaS obviňuje štát zo zdražovania energií. Ministerstvo odpovedá, že ide o nezmysel

Nemáme nadprirodzené schopnosti ovplyvniť rastúce ceny, hovorí Žigovo ministerstvo.

16. sep 2019 o 16:57 SITA

BRATISLAVA. Strana Sloboda a Solidarita (SaS) obviňuje ministerstvo hospodárstva (MH) z rastu cien energií.

Uviedol to v pondelok v tlačovej správe hovorca SaS Róbert Buček.

Nadprirodzené schopnosti

Ministerstvo hospodárstva cez svojho hovorcu Maroša Stana v reakcii na tvrdenia SaS uviedlo, že nemajú nadprirodzené schopnosti ovplyvniť dramaticky rastúce ceny elektriny na svetových trhoch.

Podľa neho je úplný nezmysel tvrdiť, že za rastúce ceny energií môže vláda. "Svedčí to o vysokej miere dezorientácie predstaviteľov SaS," tvrdí Stano.

Podľa SaS by občania mali byť oboznámení s tým, že ceny energií budú rásť aj budúci rok.

Opatrenia Smeru

"A to aj pre množstvo politických opatrení, ktoré s cenami energií nesúvisia a vymyslel si ich Smer a jeho nominanti na Úrade pre reguláciu sieťových odvetví," uviedol Buček.

Tvrdia, že odstránením alebo zmenou spôsobu financovania "Ficových zásahov do energií" by rodina mohla ušetriť až 80 eur ročne (za predpokladu priemernej spotreby, teda 2,5 megawatthodín, pozn. SITA).

"Firmám a podnikateľom by to ušetrilo tisíce eur," uviedol poslanec Národnej rady Slovenskej republiky a tímlíder strany pre energetiku Karol Galek.



Ministerstvo hospodárstva v reakcii uviedlo, že aj pre súčasné kroky vlády a Úradu pre reguláciu sieťových odvetví ako nezávislého regulátora patria ceny energií pre domácnosti k najnižším v Európskej únii.

Podľa hovorcu rezortu Maroša Stana by tento prístup nemala kritizovať strana, ktorá sa vôbec netají tým, že by okamžite po nástupe do vlády rozpredala strategický majetok štátu v energetike na štýl privatizačnej éry Ivana Mikloša.