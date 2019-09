Slováci si kupujú stále viac fairtradového tovaru

Dominuje kakao a káva.

16. sep 2019

BRATISLAVA. V roku 2018 pokračoval nárast predaja tovaru s certifikáciou Fairtrade.

Tá informuje zákazníkov o tom, že pestovatelia dostali za svoju prácu spravodlivú a stabilnú výkupnú cenu, ktorá pokrýva náklady na udržateľné pestovanie.

Najmä kakao a káva

Pokiaľ ide o objem, najviac sa na Slovensku predalo fairtradového kakaa, pri ktorom došlo medziročne k najvyššiemu percentuálnemu nárastu až o 170 percent.

O dve tretiny vzrástol objem predanej fairtradovej kávy. Informovala o tom v pondelok nezisková organizácia Fairtrade Česko a Slovensko.

Každý obyvateľ Slovenska v minulom roku vypil podľa údajov Fairtrade Česko a Slovensko v priemere štyri a pol šálky fairtradového espressa.

Rok predtým to boli necelé tri šálky.

„Slovenský trh s fairtradovým tovarom a surovinami je veľmi dynamický, predaje kľúčových surovín rastú už niekoľko rokov po sebe o desiatky či v niektorých prípadoch dokonca o stovky percent. Dôvodom je hlavne to, že vyšší záujem o udržateľnú spotrebu u nás v porovnaní so západnou Európou prišiel neskôr a priestor pre rast je stále veľký,“ povedala riaditeľka Fairtrade Česko a Slovensko Hana Malíková.



Zároveň dodala, že nárast objemov predaných fairtradových surovín v Slovenskej republike má konkrétne pozitívne dopady.

„Čím viac výrobkov s certifikáciou Fairtrade sa na trhu uplatní, tým viac ich pestovatelia z krajín Afriky, Ázie a Latinskej Ameriky môžu predať za podmienok Fairtrade – teda okrem iného za cenu, ktorá skutočne pokrýva náklady vrátane ich práce,“ doplnila Malíková.



Fairtradovej kávy, ktorá je zrejme najznámejšou fairtradovou surovinou, sa vlani na slovenskom trhu predalo 217 ton, teda o 66 percent viac ako v roku 2017.

Ide o hmotnosť nepražených zŕn, ktorá zodpovedá zhruba 174 tonám praženej zrnkovej kávy.

O 170 percent vzrástla v roku 2018 na slovenskom trhu spotreba fairtradového kakaa, predalo sa ho celkovo 658 ton, prevažne vo forme čokolády a cukroviniek.

Aj banány či kokosové mlieko

Rast zaznamenali aj predaje fairtradového ovocia, ktorého sa na Slovensku predalo medziročne o 22 percent viac. Išlo napríklad o fairtradové banány, marakuju a kokosové mlieko.

Celkovo sa v roku 2018 predalo 11 ton fairtradového ovocia. Z ďalších fairtradových surovín boli na slovenskom trhu významné predaje trstinového cukru (šesť ton) a bavlny (11 ton).



Známka Fairtrade označuje výrobky, ktoré spĺňajú sociálne, ekonomické a environmentálne štandardy nastavené medzinárodnou organizáciou Fairtrade International.

Nákupom výrobkov s označením Fairtrade tak zákazníci prispievajú k zlepšovaniu životných podmienok drobných pestovateľov v krajinách globálneho Juhu (takzvaných rozvojových krajinách).

Okrem zodpovedajúcej výkupnej ceny dostávajú pestovatelia zapojení do systému Fairtrade ešte fairtradový príplatok, ktorý môžu použiť na investície do rozvoja svojich fariem a svojich komunít, a to na základe demokratického rozhodovania členov komunity.