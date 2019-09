Diaľničiari vymenia a opravia závery na diaľničnom moste pri Považskej

Dopravné obmedzenie potrvá od 14. septembra do nedele 27. októbra.

15. sep 2019 o 14:07

BRATISLAVA. Národná diaľničná spoločnosť, a. s. (NDS) vymení a opraví mostné závery na moste cez Váh na úseku diaľnice D1 pri Považskej Bystrici. Z tohto dôvodu je čiastočne uzavretý ľavý jazdný pás D1 v úseku Považská Bystrica, sever - Bytča v kilometri 174,4 - 175,3.

Ako informovala NDS, dopravné obmedzenie potrvá jeden a pol mesiaca, a to od soboty 14. septembra (od 8:00) do nedele 27. októbra (do 12:00).



"Stavebné práce budú realizované v dvoch etapách pri zachovaní štyroch jazdných pruhov," uviedla hovorkyňa NDS Michaela Michalová.

"Doprava bude vedená v prvej etape vo vnútornom jazdnom pruhu ľavého jazdného pásu a v pravom jazdnom páse v režime 2 + 1 pruh. V druhej etape bude doprava vedená vo vonkajšom jazdnom pruhu ľavého jazdného pásu a v pravom jazdnom páse v režime 2 + 1 pruh," priblížila Michalová.



Diaľničiari zároveň predĺžili pôvodný termín dokončenia čiastočnej uzávery na rýchlostnej ceste R1 pri obci Lehota (okres Nitra) do pondelka 30. septembra (do 12:00).

Zdôvodnili to navýšením objemu prác pri komplexnej oprave mosta na R1 v kilometri 37,65 v úseku medzi križovatkami Báb a Nitra, západ. Pre opravu mosta trvajúcu od 7. mája čiastočne uzavreli ľavý jazdný pás rýchlostnej cesty v smere na Trnavu.



Doprava z ľavého jazdného pásu je presmerovaná pred mostom v kilometri 38,15 cez stredný deliaci pás do pravého jazdného pásu, kde je vedená obojsmerne v troch jazdných pruhoch - jeden v smere na Trnavu a dva v smere na Nitru.

"Za mostom sa vráti späť cez stredný deliaci pás v kilometri 37,18 do ľavého jazdného pásu," dodala Michalová.