Zvýšenie minimálnej mzdy môže ublížiť absolventom v regiónoch

Zvýšenie minimálnej mzdy môže mať negatívny dopad aj na dopyt po práci.

15. sep 2019 o 11:49 SITA

BRATISLAVA. Ak sa minimálna mzda na Slovensku od začiatku budúceho roka zvýši zo súčasných 520 eur na navrhovaných 580 eur, na svojom príjme z práce to môže pozitívne pocítiť približne 191 tisíc zamestnancov.

Uvádza sa to v analýze sociálnych vplyvov, ktorá je súčasťou návrhu nariadenia vlády o zvýšení najnižších hrubých zárobkov na 580 eur.

"Návrh môže mať negatívny vplyv na absolventov s nízkou kvalifikáciou pre zaradenie sa do pracovného procesu v regiónoch s nízkou priemernou mzdou," priznáva v analýze ministerstvo práce a sociálnych vecí.

Podľa rezortu tiež nie je možné vylúčiť to, že nárast minimálnej mzdy na 580 eur bude mať negatívny vplyv na dopyt po práci, a to najmä v prípade nízko kvalifikovaných zamestnancov v regiónoch s nízkou priemernou mzdou.

Negatívne vplyvy

Ministerstvo práce a sociálnych vecí v analýze v súvislosti so zvýšením najnižších hrubých zárobkov na 580 eur pripustilo aj možný negatívny vplyv tohto kroku na zamestnanosť v odvetviach s nízkymi priemernými mzdami, napríklad v odvetví ubytovacích a stravovacích služieb.

"Predpokladá sa však, že celkový negatívny vplyv na zamestnanosť bude zanedbateľný," tvrdí.

Nárast minimálnej mzdy však môže podľa rezortu kladne vplývať na motiváciu nezamestnaných osôb prijať prácu za mzdu na úrovni minimálnej mzdy.



Pri zvýšení hrubej minimálnej mzdy na 580 eur bude čistý príjem zamestnanca pracujúceho za minimálnu mzdu po zaplatení daní a odvodov predstavovať 470,75 eura. V porovnaní s tohtoročnou čistou minimálnou mzdou by išlo o nárast o 40,40 eura mesačne.

"V prípade schválenia avizovaného zvýšenia odpočítateľnej položky na daň z príjmu z 19,2-násobku sumy životného minima na 21-násobok môže príjem zamestnanca pracujúceho za minimálnu mzdu v roku 2020 predstavovať 476,74 eura," tvrdí rezort práce a sociálnych vecí.

Vývoj zamestnanosti

Navrhované výrazné zvýšenie hrubej minimálnej mzdy od začiatku budúceho roka o 60 eur na 580 eur by mohlo negatívne ovplyvniť vývoj zamestnanosti, ako aj ohroziť konkurencieschopnosť, najmä v regiónoch s vyššou nezamestnanosťou a nižšou mzdovou úrovňou.

Tvrdí to Národná banka Slovenska (NBS), ktorá takúto pripomienku zaslala rezortu práce a sociálnych vecí počas pripomienkového konania k návrhu na stanovenie minimálnej mzdy na rok 2020.

"Navrhované zvýšenie minimálnej mzdy na úroveň 580 eur , teda o 11,5 %, je najvyššie za posledných 17 rokov," upozornila centrálna banka.

Podľa NBS je potrebné zohľadniť aj aktuálne výraznejšie spomaľovanie rastu hrubého domáceho produktu Slovenska a prehlbovanie negatívnych rizík.

"V takomto prostredí by výrazný nárast minimálnej mzdy mohol ekonomický vývoj ďalej znížiť," uviedla centrálna banka.

Možné dopady na zamestnanosť, konkurencieschopnosť a rast ekonomiky žiada NBS zohľadniť v samotnom návrhu na zmenu sumy minimálnej mzdy, ktorá by podľa centrálnej banky mala zohľadňovať aj vývoj produktivity práce.



Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny navrhuje stanoviť minimálnu mzdu na Slovensku na rok 2020 vo výške 580 eur. V hodinovom vyjadrení by išlo o sumu 3,333 eura.

Podľa ministerstva ide o kompromisné riešenie, keďže Konfederácia odborových zväzov požadovala zvýšenie na 635 eur a zástupcovia zamestnávateľov na 552,20 eura mesačne.

O návrhu nariadenia vlády na zvýšenie minimálnej mzdy na 580 eur by mala Hospodárska a sociálna rada rokovať 23. septembra tohto roka. Samotné nariadenie vlády by mala vláda schvaľovať v prvej polovici októbra tohto roka.

Stanovenie minimálnej mzdy

Parlament by mal na aktuálnej schôdzi rokovať o návrhu novely zákona o minimálnej mzde od poslancov za Smer Smer Roberta Fica a Erika Tomáša, podľa ktorého by od roku 2021 mala hrubá minimálna mzda tvoriť najmenej 60 percent z priemernej mzdy na Slovensku spred dvoch rokov.

Pri stanovovaní sumy minimálnej mzdy na rok 2021 a ďalšie roky má mať prednosť dohoda zamestnávateľov a odborárov.

To, že sa odborári so zamestnávateľmi dohodnú na sume minimálnej mzdy na ďalší rok, je málo pravdepodobné. Takúto bipartitnú dohodu totiž v posledných dvadsiatich rokoch nedosiahli.



Scenár, podľa ktorého by sa minimálna mzda určovala ako 60 % z priemernej mzdy, je tak oveľa pravdepodobnejší. Na rok 2021 by sa tak minimálna mzda stanovila ako 60 % z priemernej mzdy na rok 2019.

Výšku priemernej mzdy na Slovensku za rok 2019 zverejní Štatistický úrad SR začiatkom marca budúceho roka.

Podľa makroekonomickej prognózy Inštitútu finančnej politiky pri ministerstve financií z júna tohto roka by priemerná mzda na Slovensku za rok 2019 mohla predstavovať 1 081 eur.

Ak sa tento predpoklad naplní, v roku 2021 by minimálna mzda podľa navrhovanej novely zákona dosiahla takmer 650 eur.