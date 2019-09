Slovensko podľa SaS potrebuje dlhovú brzdu, inak skončí v bankrote

Danko tvrdí, že dlhová brzda je hlúposť.

14. sep 2019 o 11:21 SITA

BRATISLAVA. Ak nebude mať Slovensko dlhovú brzdu, ale naopak bude mať nezodpovednú vládu, skončí v bankrote, myslí si strana Sloboda a Solidarita (SaS).

Opozičná strana to uviedla v reakcii na výroky predsedu Národnej rady Andreja Danka o zbytočnosti dlhovej brzdy.

"Namiesto toho, aby Andrej Danko tlačil na jasný plán, ako má vyzerať efektívna a zároveň kvalitná slovenská cestná sieť, hovorí, že treba zrušiť dlhovú brzdu. Znamená to len toľko, že sa majú bezhlavo nakopiť dlhy a hodiť ich na budúce generácie. Nie je to však žiadne nereálne strašenie a dlhy sa naozaj zvyšujú rýchlo,“ uviedol poslanec za SaS a tímlíder strany pre dopravu Miroslav Ivan.

Debata o dlhovej brzde

Podľa SaS už dnes stojí splácanie dlhu len na úrokoch ročne vyše 1,2 miliardy eur.

"Nezmyselnú debatu o rušení dlhovej brzdy by mala vystriedať debata o tom, kde má byť diaľnica, kde rýchlostná cesta a kde len cesta prvej triedy, a to s uvedením naliehavosti. Lebo, ak budeme stavať prvotriedne cesty živelne, bez toho, aby prešli testom hodnoty za peniaze, budeme plytvať vzácnymi zdrojmi takpovediac dvakrát,“ povedal tímlíder SaS pre dopravu.



Predseda SNS Andrej Danko vo štvrtok v relácii rádia Expres vyhlásil, že podľa neho by sa mal verejný dlh zdvihnúť, že dlhová brzda je „blbosť“ a ústavný zákon o rozpočtovej zodpovednosti by zrušil.

Zároveň opakoval, že Slovensko by si malo požičať päť až sedem miliárd eur a malo by ich investovať do výstavby.

Hádka v parlamente

Vyjadrenia Andreja Danka o zbytočnosti dlhovej brzdy a nevyhnutnosti zvyšovať verejný dlh na investície do infraštruktúry kritizovalo aj opozičné hnutie OĽaNO.

Slovensko by to podľa hnutia odklonilo na grécku cestu, ktorá by znamenala bankrot štátu a drastické zníženie životnej úrovne všetkých ľudí.

OĽaNO preto kúpilo Andrejovi Dankovi jednosmernú letenku do gréckych Atén.

„Letenka je na nedeľu 29. septembra. Andrej Danko tak môže odísť v dostatočnom predstihu pred voľbami, skôr než napácha ďalšie škody,“ uviedlo vo svojom vyhlásení OĽaNO.