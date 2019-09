Je dobre pripravené čeliť hrozbám. Pražské letisko patrí medzi najbezpečnejšie na svete

Na opatreniach sa nepodieľali len bezpečnostné zložky letiska, ale aj štátu.

13. sep 2019

BRATISLAVA. Letisko Václava Havla v Prahe tvrdí, že je veľmi dobre pripravené čeliť bezpečnostným hrozbám. Je všeobecne považované za jedno z najbezpečnejších v Európe pre celý systém nastavených a previazaných bezpečnostných opatrení, na ktorých sa podieľali nielen bezpečnostné zložky letiska, ale aj štátu.

Ako pre agentúru SITA uviedol hovorca spoločnosti Letiště Praha, a. s., Roman Pacvoň, všetky tieto bezpečnostné opatrenia na pražskom letisku tvoria ucelený a komplexný bezpečnostný systém, ktorého jednotlivé prvky sa navzájom dopĺňajú a robia z neho jedno z najbezpečnejších európskych letísk.

Opatrenia pravidelne aktualizujú

"Tieto opatrenia sú pravidelne aktualizované a doplňované jednak na základe nových bezpečnostných technológií a postupov a potom tiež v reakcii na aktuálne bezpečnostné hrozby," poznamenal Pacvoň.

Bezpečnostné opatrenia na pražskom letisku vychádzajú z medzinárodných a národných predpisov a nariadení, v prípade medzinárodnej legislatívy ide hlavne o európske záväzné normy.



Súčasné bezpečnostné opatrenia na veľkých medzinárodných letiskách ovplyvnili do istej miery tiež minulé plánované alebo uskutočnené teroristické útoky, vrátane útokov unesenými lietadlami z 11. septembra 2001 v USA.

"Tieto útoky však ovplyvnili predovšetkým bezpečnostné opatrenia na letiskách v USA, kde v tom čase platil miernejší bezpečnostný štandard na vnútroštátnych letoch. Po teroristických útokoch sa začalo k vnútroštátnym letom pristupovať z pohľadu bezpečnosti ako k tým medzinárodným," poznamenal Pacvoň.

Nároky na bezpečnosť ovplyvnili teroristické útoky

Na letiskách po celom svete tiež sprísnili ochranu a zvýšili hliadkovú činnosť v termináloch a v ich najbližšom okolí. Na všetkých letiskách zároveň obmedzili prepravu bodných a sečných predmetov.

"Útoky ovplyvnili veľmi podstatne bezpečnostné opatrenia leteckých spoločností. Zmenili sa, napríklad, pravidlá pre vstup do kokpitu (uzavretý priestor pre pilota). Na palube lietadiel amerických leteckých spoločností je prítomný policajt v civile," podotkol hovorca Letiště Praha.

Európske letiská o niečo viac pocítili bezpečnostné opatrenia, ktoré nasledovali po pokuse o teroristický útok na londýnskom letisku Heathrow v roku 2006.

Skupina atentátnikov sa vtedy pokúsila zaútočiť na lietadlá výbušninami v tekutinách. O niečo neskôr počas letu z Francúzska do USA zneškodnili muža, ktorý mal trhavinu v podrážkach svojich topánok.

Prichádza k širšiemu využívaniu biometrie

"Odvtedy je limitované množstvo tekutín, ktoré si so sebou cestujúci môže vziať na palubu lietadla. Každý cestujúci môže mať na palube lietadla tekutiny iba v jednotlivých baleniach do 100 mililitrov a musia byť umiestnené do uzavierateľného priehľadného sáčku v objeme do jedného litra," priblížil Pacvoň.

Na letiskách v USA sa cestujúci pri bezpečnostnej kontrole musia vyzuť. V Európe je nutné topánky vyzuť, ak majú vysokú podrážku alebo kov.

"Väčšina opatrení nastavených po roku 2001 stále platí a tvorí súčasť širšieho celku bezpečnostných opatrení. Tieto opatrenia sú neustále zdokonaľované a aktualizované, a to na základe nových dostupných moderných technológií, nových postupov ale tiež nových bezpečnostných hrozieb," uviedol Pacvoň.

"V posledných rokoch prichádza, napríklad, k širšiemu využívaniu biometrie v zabezpečovacích systémoch a bezpečnostných procesoch medzinárodných letísk," dodal hovorca pražského letiska.