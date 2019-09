V Bratislave treba počítať s obmedzeniami, opravia vozovky na D1 a D2

Zosuv svahu a krajnice na D1 pri Trnave už stabilizovali.

13. sep 2019 o 15:38 SITA

BRATISLAVA. Národná diaľničná spoločnosť, a. s. (NDS) opraví vozovky na diaľničných úsekoch D1 a D2 v Bratislave. Práce na úsekoch D1 Mierová ulica - Senecká cesta a D2 tunel Sitina - križovatka Lamač budú trvať od večera 13. septembra do rána v pondelok 16. septembra.

Na uvedených úsekoch musia motoristi počítať s obmedzeniami v doprave. "Opravy budú pozostávať z odfrézovania pôvodnej vozovky a následného kladenia nových afaltových vrstiev," informovala hovorkyňa NDS Michaela Michalová.

Opravu rozdelili do dvoch etáp

Na úseku D1 Mierová ulica - Senecká cesta je dopravné obmedzenie plánované od 13. septembra (od 22:00) do 16. septembra (do 6:00), a to v pravom jazdnom páse diaľnice (smer Žilina) v kilometri 9,7 - 9,8.

"Oprava vozovky je rozdelená do dvoch etáp. Doprava bude vedená vo voľnom jazdnom pruhu toho istého jazdného pásu," uviedla Michalová.

Na úseku D2 tunel Sitina - križovatka Lamač bude obmedzenie v dvoch termínoch. Vo vonkajšom jazdnom pruhu a na krajnici pravého jazdného pásu diaľnice (smer Viedeň) v kilometri 55,8 - 56 od 13. septembra (od 21:00) do 15. septembra (do 15:00), vo vonkajšom a odbočovacom jazdnom pruhu ľavého jazdného pásu diaľnice (smer Brno) v kilometri 55,4 - 55,6 od 13. septembra (od 21:00) do 16. septembra (do 6:00).

"Doprava bude vedená vo voľnom jazdnom pruhu toho istého jazdného pásu," priblížila Michalová.

Stabilizovali zosuv svahu a krajnice

NDS zároveň informovala, že zosuv svahu a krajnice na D1 pri Trnave, ktorý nastal z dôvodu nepriaznivých klimaticých a poveternostných vplyvov, sa jej vo štvrtok podarilo zastabilizovať.

"Na diaľnici D1 v km 42,7 (smer do Trnavy, osemsto metrov pred križovatkou Voderady) už nie je obmedzená doprava v pravom (pomalom) jazdnom pruhu. Doprava je opäť vedená vo všetkých troch jazdných pruhoch," uviedla NDS na facebooku.

Diaľničiari v stredu oznámili, že je potrebné počítať s obmedzením, jazdou len v dvoch pruhoch, desať dní.

"Zasypaním svahu môžeme potvrdiť spustenie premávky vo všetkých pruhoch diaľnice D1. Toto opatrenie je dočasné, už pracujeme na schválení riadneho termínu uzávierky, počas ktorej sa plnohodnotne opraví miesto zosuvu," dodala NDS.