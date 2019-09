Podmienky prevádzky vozidiel by sa mali zmeniť. Ovplyvnia technickú a emisnú kontrolu

Minimálny vek inštruktora autoškoly by sa mal zrušiť. Zaviesť sa má zároveň inštitút skúšobného komisára a povinné by malo byť aj pravidelné doškoľovanie inštruktorov. Cieľom návrhu zákona je podľa rezortu dopravy zlepšenie podnikateľského prostredia v oblasti vykonávania vodičských kurzov, zvýšenie kvality odbornej prípravy žiadateľov o udelenie vodičského oprávnenia a inštruktorov a tiež zabezpečenie kontrolnej činnosti výkonu vodičských kurzov. Novelu zákona o autoškolách posunuli poslanci do druhého čítania.

Vymedzenie tarify za prevádzkovanie systému (TPS) by sa malo spresniť. Počíta s tým návrh zákona o regulácii v sieťových odvetviach. Novela mala okrem iného špecifikovať kompetenciu úradu, určiť individuálnu sadzbu TPS pre koncových odberateľov elektriny, ktorí spĺňajú ustanovené podmienky, pričom v praxi ide o niektoré podniky priemyselnej výroby. Novele zákona prešla spolu s pozmeňujúcim návrhom.

Vlastníkom novej alebo významne obnovovanej budovy, ktorá má viac ako 10 parkovacích miest, respektíve nebytovej budovy s viac ako 20 parkovacími miestami, by mala pribudnúť povinnosť zabezpečiť nabíjacie stanice elektrických vozidiel a infraštruktúru vedenia. Uvádza to novela z dielne ministerstva dopravy, ktorú posunuli do druhého čítania.