Trump pripustil uzavretie dočasnej dohody o obchode USA s Čínou

Americký prezident napriek tomu dohodu nepreferuje.

13. sep 2019 o 11:57 SITA

BRATISLAVA. Americký prezident Donald Trump naznačil, že bude uvažovať o dočasnej obchodnej dohode s Čínou, hoci ju nepreferuje.

"Mnoho ľudí o tom hovorí, vidím, že mnoho analytikov hovorí o dočasnej dohode, čiže o tom, že to urobíme po častiach, najprv ľahké časti. Ale neexistuje niečo ľahké alebo ťažké. Dohoda je, alebo nie je. Ale myslím si, že je to niečo, o čom budeme uvažovať," povedal vo štvrtok prezident novinárom. Informoval o tom portál cnbc. com.

V odpovedi na otázku, aby objasnil, či sa Trumpov postoj zmenil, však hovorca Bieleho domu Judd Deere zdôraznil tú časť prezidentovho vyjadrenia, v ktorej hovorí, že chce úplnú dohodu.

V stredu prezident USA oznámil, že odkladá zvýšenie ciel na čínske tovary v sume 250 mld. USD z 1. októbra na 15. októbra, pričom to označil za "gesto dobrej vôle".