Proti vyššej dani na cigariety je SaS aj tabaková firma

Vláda by podľa SaS nemala zvyšovať dane len preto, aby vedela zostaviť ďalší rozpočet.

12. sep 2019 o 16:09 TASR

BRATISLAVA. Opozičná strana Sloboda a Solidarita (SaS) je dôrazne proti zvyšovaniu spotrebnej dane z tabaku.

Uviedli to členovia strany v reakcii na návrh Ministerstva financií (MF) SR, ktorý 11. septembra odobril vládny kabinet.

SaS: Vláda zvyšuje dane pre rozpočet

Súvisiaci článok Danka nahnevala vyššia daň na cigarety, hovorí o vážnom porušení koaličnej zmluvy Čítajte

Podľa podpredsedníčky SaS a predsedníčky hospodárskeho výboru Národnej rady SR Jany Kiššovej by vláda Petra Pellegriniho (Smer) nemala pár mesiacov pred voľbami zvyšovať dane len preto, aby tak dokázala zostaviť budúcoročný rozpočet.

"Vyzývame Petra Pellegriniho, aby jeho vláda prestala s marketingovými, akože sociálnymi opatreniami a balíčkami, ktoré len zvyšujú deficit verejných financií, a ktoré výraznou mierou zaťažujú rozpočet. Dnes však všetci môžu na vlastné oči vidieť, že nič nie je zadarmo a peniaze v rozpočte skutočne chýbajú," povedal predseda SaS Richard Sulík.

SaS si myslí, že občania Slovenska už dostatočne doplatili na nehorázne šafárenie vlád Smeru, a preto nebude súhlasiť so žiadnym návrhom na zvýšenie daní.

"Vždy sme, naopak, podporovali znižovanie daní, pretože sme presvedčení, že ľudia dokážu oveľa lepšie využívať svoje zdroje ako štát. Práve za vlád politickej strany Smer neúnosne rástlo daňovo-odvodové zaťaženie," povedal Eugen Jurzyca zo SaS.

"Vo svojej Agende 2020 preferujeme návrat k rovnej dani, zrušenie poistnej dane či mimoriadnych odvodov regulovaných subjektov," doplnila Kiššová.

Vyššiu daň kritizuje aj tabakový gigant

Súvisiaci článok Môžu e-cigarety zabíjať? Čo vieme infekcii pľúc, ktorá sa šíri v Amerike (otázky a odpovede) Čítajte

Návrh je aj podľa tabakovej spoločnosti Philip Morris Slovakia prekvapivý, nárazový, vysoký a nekoncepčný.

Obzvlášť veľkým prekvapením je podľa firmy navrhovaný nárast spotrebnej dane na bezdymové tabakové výrobky, ktorý má byť vyšší ako na cigarety.

„Vzniká tak riziko, že mnoho ľudí, ktorí úspešne prestali fajčiť cigarety a prešli na menej rizikovú alternatívu, sa v dôsledku skokového nárastu spotrebnej dane vráti naspäť ku cigaretám, ktoré sú pre ich zdravie horšou voľbou,“ uviedol pre agentúru SITA manažér komunikácie Philip Morris Slovakia Juraj Králik.

Zároveň pripomína, že spotrebná daň na tabakové výrobky sa na Slovensku tento rok už zvyšovala.

„Preto si myslíme, že zvýšenie by malo byť vyvážené, postupné a rozložené na dlhšie časové obdobie,“ tvrdí Králik.

Pripomína, že za posledné roky bolo nepísaným pravidlom, že zvyšovanie spotrebných daní sa robilo formou daňového kalendára na viac rokov, pričom priemysel aj spotrebiteľ mali priestor sa tomuto zvýšeniu prispôsobiť.

Podľa spoločnosti, ktorá na slovenský trh dodáva tak cigarety ako aj bezdymové tabakové výrobky, je pritom málo pravdepodobné, že navrhnuté zvýšenie sadzieb spotrebných daní na tabakové výrobky skutočne prinesie očakávaný nárast príjmov do štátneho rozpočtu.

Otázkou je aj to, ako by tabakové spoločnosti premietli zvýšenie spotrebnej dane do konečnej ceny svojich produktov. O svojej cenovej politike totiž Philip Morris nechce informovať.

Vyššia daň na tabak

Novela zákona podľa MF SR počíta so zvýšením spotrebnej dane na cigarety zo súčasných 64,10 eura na tisíc kusov (ks) na úroveň 74,60 eur/1000 ks.

V praxi by to mohlo znamenať zvýšenie ceny škatuľky najpredávanejších cigariet v priemere približne o 40 centov.

Teda zatiaľ čo dnes je priemerná cena takejto škatuľky približne 3,40 eura, od februára budúceho roka by sa mala zvýšiť v priemere asi na 3,80 eura, čo bude podľa ministra financií Ladislava Kamenického (Smer-SD) stále druhá najnižšia cena v porovnaní s okolitými krajinami. Konečné slovo v stanovení ceny pre spotrebiteľa však majú výrobcovia tabakových výrobkov.

MF SR upozornilo, že zvyšovanie cien cigariet je plánované vo všetkých krajinách V4 a väčšina z našich susedov plánuje zvýšenie cien aj pre bezdymové tabakové výrobky.

Novela zákona preto prináša zvýšenie sadzby aj pre tieto výrobky, a to zo súčasných 76,70 eur/kg tabaku na 146,10 eur/kg tabaku.

Priemerná cena za škatuľku bezdymových cigariet by sa tak zvýšila asi o 50 centov, približne na 4 eurá, čím by sa Slovensko vyrovnalo okolitým krajinám.

Súčasne sa zvyšuje aj sadzba spotrebnej dane na tabak na 89,30 eur/kilogram.

MF SR navrhuje účinnosť zmien od 1. februára 2020 s dvojmesačným prechodným obdobím.

V praxi by to znamenalo, že cigarety so starými kontrolnými známkami, a teda nižšou cenou, by sa na Slovensku mohli dopredávať do 1. apríla 2020.

Po tomto termíne už bude možný iba predaj cigariet a bezdymových tabakových výrobkov s novou sadzbou dane.