Bratislavské letisko má sa sebou druhý najsilnejší august v histórii

Hranicu tristotisíc cestujúcich sa podarilo v auguste prekonať len vlani a opäť tento rok.

12. sep 2019 o 11:06 (aktualizované 12. sep 2019 o 11:14) SITA

BRATISLAVA. Letisko M. R. Štefánika v Bratislave vybavilo za osem mesiacov tohto roka celkovo 1 602 135 cestujúcich.

V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka je to viac o 0,6 %, resp. zhruba o 10 tisíc osôb.

Ako vo štvrtok informovalo bratislavské letisko, v auguste prešlo jeho bránami 326 250 pasažierov, čo je druhý najvyšší počet v ôsmom mesiaci v celej jeho histórii.



"Hranicu 300 tisíc cestujúcich sa pritom podarilo v auguste za celých 68 rokov existencie letiska prekonať len vlani a tento rok opäť," uviedla hovorkyňa bratislavského letiska Veronika Ševčíková. Minulý rok v auguste letisko vybavilo 341 430 pasažierov, ich počet v tohtoročnom auguste tak medziročne klesol o 4,4 %, alebo o vyše 15 tisíc.



"V auguste sa zároveň uskutočnilo na letisku v Bratislave 3 315 letov, od začiatku roka do konca augusta spolu 19 770 odletov a pristátí," priblížila Ševčíková. "Od začiatku roka do konca augusta využilo najviac cestujúcich lety z Bratislavy do destinácií Londýn, Antalya, Dublin, Kyjev či Moskva a z nich," dodala hovorkyňa bratislavského letiska.



Spoločnosť Letisko M. R. Štefánika – Airport Bratislava, a. s., je zapísaná v Obchodnom registri SR od mája 2004. Spoločnosť je v úplnom vlastníctve štátu, Ministerstvo dopravy a výstavby SR spravuje všetky jej akcie od septembra 2014, kedy prevzalo od Fondu národného majetku SR jeho podiel vo výške 50,30 %. Základné imanie letiskovej spoločnosti dosahuje 292,43 milióna eur.