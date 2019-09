Vláda podporí automobilku PSA, ak bude v Trnave vyrábať nový model

Do úvahy podľa Pellegriniho prichádza priama finančná podpora.

11. sep 2019 o 18:18 SITA

TRNAVA. Jasnú podporu vlády investičným plánom francúzskeho koncernu Groupe PSA deklaroval premiér Peter Pellegrini po rokovaní s jeho predstaviteľmi na pôde trnavskej automobilky.

Ak sa PSA rozhodne pre výrobu nového modelu v Trnave, vláda bude ochotná využiť všetky nástroje na podporu tejto výroby.

Do úvahy podľa Pellegriniho prichádza priama finančná podpora na nákup technológií, prípadne kombinácia s daňovými úľavami.

„Je kľúčové, aby sa časť elektrických vozidiel vyrábala na Slovensku, a aby si automobilky výrobu nepreniesli do svojich domovských krajín. Zníženie výroby v Trnave by malo zásadný dopad na zamestnanosť a hospodársku produkciu aj v iných častiach Slovenska“ zdôraznil Pellegrini.

Nová generácia modelu Peugeot 208

Premiér si v Trnave vyskúšal aj elektrickú verziu novej generácie modelu Peugeot 208.

Pripomenul tiež, že vláda pripravuje balík opatrení ako reakciu na zmiernenie hospodárskeho rastu, kde bude mať automobilový priemysel silné slovo, pretože tento segment zamestnáva viac ako 250-tisíc ľudí.

Generálny riaditeľ Groupe PSA Slovakia Stéphane Bonnhomeau v tejto súvislosti pripomenul, že o budúcom novom modeli pre trnavský závod nemôže povedať nič bližšie, pretože v rámci skupiny PSA funguje vnútorná súťaž medzi jednotlivými závodmi, v rámci ktorej sa hodnotí ich konkurencieschopnosť.

Jedným z kritérií je aj to, aby neboli zvyšované náklady na pracovnú silu. Naznačil však to, že do roku 2025 bude celé produktové portfólio automobilky vyrábané aj v elektrickej verzii. Bonnhomeau tiež potvrdil dobrú komunikáciu s vládou.

„Teraz je na nás, aby sme zadefinovali, aký druh pomoci by sme potrebovali,“ povedal.

Rekordná výroba

Trnavská automobilka plánuje v tomto roku vyrobiť rekordných 380-tisíc vozidiel, dopad brexitu na produkciu jej generálny riaditeľ neočakáva.

Minulý rok zakončila automobilka Groupe PSA Slovakia v Trnave s novým objemovým rekordom 352 082 vyrobených vozidiel.

V siedmom po sebe idúcom roku medziročného rastu sa jej produkcia zvýšila oproti roku 2017 o päť percent.

V závere roka 2018 sa v Trnave vyrobilo, za viac ako 12 rokov produkcie, už jubilejné trojmiliónte vozidlo.

Sériová výroba začala v júni 2006 s modelom Peugeot 207. Celková investícia koncernu na Slovensku presiahla miliardu eur.

Vrátane dodávateľov vytvára Groupe PSA na Slovensku takmer 20 tisíc pracovných miest.