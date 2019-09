OPEC zhoršil predpoveď rastu globálneho dopytu po rope

Ekonomické údaje za prvý polrok boli slabšie, ako sa očakávalo.

11. sep 2019 o 17:50 SITA

BRATISLAVA. Organizácia krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) už druhý mesiac v rade zhoršila prognózu rastu dopytu po rope.

Vo svojej pravidelnej mesačnej správe kartel uviedol, že do konca tohto roka očakáva globálny rast dopytu po rope o 1,02 mil. barelov denne.

V porovnaní s augustovou predpoveďou je to zhoršenie o 80 tis. barelov denne. Informoval o tom portál cnbc. com.



Dôvodom zhoršenia prognózy rastu dopytu je podľa ropného kartelu to, že ekonomické údaje za prvý polrok boli slabšie, ako sa očakávalo.

Zároveň sa zhoršili predpovede ekonomického rastu pre zvyšok tohto roku. OPEC predpokladá, že v roku 2020 sa celosvetový dopyt po rope zvýši o 1,08 mil. barelov denne.

Oproti augustovej predikcii ide o zhoršenie o 60 tis. barelov denne.