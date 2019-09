Hongkonská burza začala vyjednávania o kúpe londýnskej burzy

Ponuka na prevzatie prichádza v čase zvýšenej neistoty pre Londýn a britské spoločnosti.

11. sep 2019 o 13:12 SITA

LONDÝN. Hongkonská burza oznámila, že začala vyjednávania o kúpe londýnskej burzy London Stock Exchange (LSE), pričom rokovania ohodnocujú londýnsku burzu na 29,6 mld. libier (GBP).

Spoločnosť Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd. v stredu uviedla, že akvizícia by poskytla londýnskej burze kľúč k ázijským trhom a podporila by rolu britského hlavného mesta ako finančného centra.



Ponuka na prevzatie prichádza v čase zvýšenej neistoty pre Londýn a britské spoločnosti v dôsledku brexitu, ktorý pre krajinu vytvára riziko vzniku obchodných bariér.

Okrem toho oslabenie libry spôsobilo, že britské firmy sú ako ciele prevzatia lacnejšie. Hongkonská burza má záväznú ponuku predložiť do 9. októbra.