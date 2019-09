Za vyradenie starých áut budú vyššie dotácie na autá s alternatívnym pohonom

Oblasť poskytovania akreditačných služieb čakajú zmeny. Parlament posunul do druhého čítania vládny návrh zákona o akreditácii orgánov posudzovania zhody z dielne Ministerstva hospodárstva. Upraviť sa má napríklad pojem akreditačná služba tak, aby bol v súlade so službami ponúkanými Slovenskou akreditačnou službou.

Pravidelná kontrola vykurovacích a klimatizačných systémov sa má rozšíriť. Počíta s tým vládny návrh zákona z dielne Ministerstva hospodárstva, ktorý v stredu posunul parlament do druhého čítania. Právna norma by mala nadobudnúť účinnosť od 10. marca 2020.

Obchodníci už nebudú môcť obmedzovať prístup na svoje stránky a aplikácie zákazníkom z iných krajín Európskej únie , ani dávať rozdielne obchodné podmienky. Rovnako nebudú môcť určovať pre niektorých zákazníkov odlišné platobné podmienky, či presmerovať zákazníka bez jeho súhlasu na inú verziu on-line rozhrania, ako na ktoré sa chcel prihlásiť. Vyplýva to z návrhu zákona o dohľade a pomoci pri riešení neodôvodnenej geografickej diskriminácie zákazníka na vnútornom trhu, ktorý v stredu definitívne schválil parlament.

Viaceré jednorazové plastové výrobky by mali byť na Slovensku od roku 2021 minulosťou. Zmenu zavádza novela zákona o odpadoch z dielne ministerstva životného prostredia, ktorú dnes parlament posunul do druhého čítania. Zakázané majú byť jednorazové plastové taniere a príbory, miešadlá na nápoje, slamky, paličky od balónov, vatové tyčinky do uší, ako aj nádoby na potraviny, nápojové obaly a poháre vyrobené z expandovaného polystyrénu.